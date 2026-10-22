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Головна Відкриття Вчені створили мікроб, щоб будувати на Марсі: як це працює

Вчені створили мікроб, щоб будувати на Марсі: як це працює

Ua ru
22 жовтня 2026 21:04
Колонізація Марсу: як вчені будуватимуть за допомогою живих мікроорганізмів Колаж: Новини.LIVE
Мікроорганізм для будівництва на Марсі. Колаж: Новини.LIVE

Марс точно не можна назвати гостинною для людей планетою. Тут панують сильні морози, атмосфера розріджена, а ґрунт — токсичний. Та попри це вчені вже не одне десятиліття шукають способи колонізувати Червону планету. Нещодавно американські науковці створили мікроорганізм, який допомагатиме будувати споруди.

Революційну розробку представила каліфорнійська дослідницька організація Pioneer Labs, повідомляє Space.com, передає Новини.LIVE.

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Як вчені створили мікроб для Марса

Марсіанський ґрунт, який називають реголітом, містить токсичні перхлорати та велику кількість солей. Більшість земних рослин і мікроорганізмів не можуть нормально розвиватися в такому середовищі. Тож дослідники вирішили не очищувати ґрунт, а пристосувати до нього живий організм. Для цього вони випробували 16 кандидатів серед земних мікроорганізмів і відібрали найперспективніші бактерії, здатні виробляти біопластик.

За допомогою лабораторної еволюції їх поступово адаптували до високої концентрації солей та інших речовин, характерних для Марса. Так з'явився штам sPL.001 на основі бактерії Cupriavidus necator. У лабораторних умовах він виробляв понад утричі більше біопластику, ніж вихідний штам.

Як бактерія допоможе будувати будинки на Марсі

Для роботи технології потрібні три основні місцеві ресурси:

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  • марсіанський реголіт;
  • вода;
  • перероблена атмосфера.

Вуглекислий газ із повітря планети пропонують за допомогою електрохімічного процесу перетворювати на ацетат, який бактерія використовуватиме як джерело вуглецю.

У спеціальному біореакторі мікроорганізм росте та накопичує полігідроксіалканоати, або PHA. Це різновид біопластику, який можна використовувати для виготовлення різноманітних виробів. У перспективі з такого матеріалу планують створювати елементи житлових модулів, захисних конструкцій та деталі за допомогою 3D-друку. Таким чином бактерія вироблятиме сировину, яку люди або автоматизовані системи зможуть перетворювати на необхідні конструкції.

Як відкриття змінить колонізацію Марса

Сьогодні доставка навіть невеликого вантажу на іншу планету потребує величезних ресурсів. А для будівництва повноцінного поселення знадобилися б значні обсяги матеріалів.

Фахівці Pioneer Labs підрахували, що обладнання, доставлене однією ракетою, теоретично могло б забезпечити виробництво будівельних матеріалів для невеликого марсіанського міста протягом чотирьох років. Це поки що інженерний розрахунок.

Чи зможе мікроб вижити на поверхні Марса

Попри незвичайні можливості, sPL.001 не здатний самостійно жити просто неба на Червоній планеті. Для його вирощування потрібен герметичний біореактор із контрольованою температурою, поживним середовищем та захистом від радіації. Бактерія також не здійснює фотосинтезу, тому не може самостійно забезпечувати себе їжею.

Ці обмеження можуть стати перевагою з погляду безпеки. Якщо мікроорганізм випадково потрапить назовні, суворі марсіанські умови, ймовірно, не дозволять йому розмножуватися. Це особливо важливо, адже вчені досі не виключають можливості існування власного мікроскопічного життя на Марсі.

Коли технологію випробують на Марсі

Технологія запрацює не скоро. Поки що всі експерименти проводили на Землі. Лабораторне середовище відтворювало хімічний склад марсіанських ресурсів. Наступним важливим етапом стане перевірка бактерії на справжньому реголіті Червоної планети. Також необхідно випробувати виробництво матеріалу у великих обсягах. У перспективі подібні біотехнології можуть стати одним із кроків до тераформування Марса.

Ділимося іншими цікавими фактами та дослідженнями

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Марс колонізація мікроорганізми дослідження вчених
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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