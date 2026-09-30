Чумацький Шлях поглинув іншу галактику: що знайшли вчені

Зображення галактики Чумацький Шлях. Фото: Ron Miller

Ми надзвичайно мало знаємо про нашу галактику. Але вчені продовжують досліджувати Чумацький Шлях, відкриваючи її бурхливе минуле. У молоді роки вона була "канібалом" й поглинала менших сусідів, забираючи собі їхні зорі. А нещодавно астрономи знайшли сліди одного з найдавніших таких поглинань.

Що виявили науковці та як це змінює наше уявлення про Чумацький шлях, розповідає IFLScience, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку галактику поглинув Чумацький Шлях

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, показало, що приблизно 12 мільярдів років тому молодий Чумацький Шлях зіткнувся з карликовою галактикою та поглинув її. Вчені назвали цей древній об'єкт LKH, або Low-energy-Kraken-Heracles.

Це сталося приблизно на 1,8 мільярда років раніше за відоме злиття з Gaia-Sausage-Enceladus. Таким чином, дослідникам вдалося зазирнути ще глибше в історію формування нашої галактики.

LKH була невеликою за сучасними космічними мірками, але для молодого Чумацького Шляху мала велике значення. За оцінками астрономів, маса її зір становила приблизно 500 млн мас Сонця.

Читайте також:

Як вчені знайшли сліди поглинутої галактики

Побачити саму LKH уже неможливо, адже вона давно стала частиною Чумацького Шляху. Проте після неї залишилися своєрідні космічні відбитки.

Команда дослідила за допомогою телескопа Hubble 39 кулястих скупчень у внутрішніх приблизно 20 тисячах світлових років нашої галактики. Це величезні щільні групи, які можуть містити від десятків тисяч до мільйонів давніх зір.

Hubble дозволив дуже точно визначити їхній вік та металічність, тобто кількість елементів, важчих за гелій. Дані об'єднали з вимірюваннями космічної обсерваторії Gaia.

Частина скупчень помітно відрізнялася від тих, що сформувалися безпосередньо в Чумацькому Шляху, а також від принесених пізніше Gaia-Sausage-Enceladus. Вчені дійшли висновку, що вони народилися в окремій галактиці LKH і потрапили до нашої після її поглинання.

Як відкриття змінює історію Чумацького Шляху

Раніше існувала версія, що на найперших етапах Чумацький Шлях складався переважно із зір, які народилися всередині нього. Нові результати показують складнішу картину.

Уже в дуже молодому віці наша галактика отримувала зорі ззовні, поглинаючи інші системи. Тобто частина того, що сьогодні здається невіддільною частиною Чумацького Шляху, колись належала зовсім іншим галактикам.

Астрономи продовжать досліджувати стародавні кулясті скупчення за допомогою Hubble. Вони можуть зберігати сліди й інших давно забутих зіткнень, які допоможуть відновити історію того, як мільярди років тому формувався наш космічний дім.

Ділимося іншими цікавими фактами та відкриттями

Ким були єдині астронавти, які загинули у космосі та яка фатальна помилка стала причиною трагедії.

Навіщо NASA відправило бджіл у космос та що сталося з комахами за сім днів.

Кому насправді належить Місяць та чи можна купити собі ділянку на супутнику Землі.