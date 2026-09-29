Єдині загиблі у космосі: що сталося з космонавтами Союзу-11

Радянський космонавт на тлі орбітальної станції та Землі. Колаж: Новини.LIVE

Космічні польоти забрали життя багатьох астронавтів. Трагедії ставалися під час старту або входження в атмосферу. Проте за всю історію лише троє людей загинули безпосередньо у космосі. Це були члени екіпажу Союзу-11. Їхній корабель уже повертався додому, посадка пройшла майже ідеально, але коли рятувальники відкрили капсулу, усі всередині були мертві. Те, що трапилося, змусило повністю переглянути правила безпеки космічних польотів.

Новини.LIVE розповідає, хто були космонавти Союзу-11 і що з ними сталося.

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Хто були космонавти Союзу-11

30 червня 1971 року загинули Георгій Добровольський, Владислав Волков і Віктор Пацаєв.

Добровольський був командиром екіпажу, Волков мав досвід попереднього космічного польоту, а для Пацаєва ця місія стала першою. До речі, останній також увійшов в історію як перша людина, яка працювала з телескопом за межами земної атмосфери.

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Добровольський, Волков і Пацаєв. Фото: nasa.gov

Летіти мали інші

Місію мали виконувати зовсім інші люди: Олексій Леонов, Валерій Кубасов і Петро Колодін. Але за три дні до старту лікарі помітили підозрілу пляму на рентгенівському знімку Валерія Кубасова. Через це замінили всю команду.

Союз-11 стартував 6 червня 1971 року. Наступного дня екіпаж успішно пристикувався до Салюту-1, першої у світі орбітальної станції. Добровольський, Волков і Пацаєв стали першими людьми, які жили та працювали на космічній станції. Вони провели там понад три тижні, виконували наукові експерименти.

Що сталося перед посадкою

Повернення космонавтів на Землю починалося штатно. Корабель відстикувався від станції, виконав маневр сходження з орбіти, а потім розділився на відсіки. І саме в цей момент, на висоті приблизно 170 км, стався фатальний збій. У спусковому апараті передчасно відкрився клапан, який мав вирівнювати тиск значно пізніше, вже ближче до Землі. Повітря почало стрімко виходити з кабіни у вакуум.

Найстрашніше, що космонавти були без герметичних скафандрів. Вони намагалися знайти джерело витоку та часу було занадто мало. За даними NASA, повітря залишило капсулу менш ніж за хвилину, а космонавти загинули протягом приблизно двох хвилин.

Після розгерметизації Союз-11 продовжив спуск автоматично. Парашути розкрилися, двигуни м'якої посадки спрацювали, а капсула приземлилася у запланованому районі.

На Землі уже готувалися святкувати успішне завершення місії та польоту. Однак, коли рятувальники відкрили люк, то побачили лише бездиханні тіла космонавтів.

Як трагедія Союзу-11 змінила космічні польоти

Після катастрофи пілотовані польоти призупинили. Конструкцію корабля переробили. А одним із головних висновків стала необхідність захищати екіпаж від раптової розгерметизації. Відтоді під час старту і повернення космонавти Союзів перебували у герметичних скафандрах.

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