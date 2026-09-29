Единственные погибшие в космосе: что случилось с космонавтами Союза-11

Советский космонавт на фоне орбитальной станции и Земли. Коллаж: Новини.LIVE

Космические полеты унесли жизни многих астронавтов. Трагедии происходили во время старта или вхождения в атмосферу. Однако за всю историю лишь трое человек погибли непосредственно в космосе. Это были члены экипажа Союза-11. Их корабль уже возвращался домой, посадка прошла почти идеально, но когда спасатели открыли капсулу, все внутри были мертвы. Произошедшее заставило полностью пересмотреть правила безопасности космических полетов.

Новини.LIVE рассказывает, кем были космонавты Союза-11 и что с ними произошло.

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Кем были космонавты Союза-11

30 июня 1971 года погибли Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.

Добровольский был командиром экипажа, Волков имел опыт предыдущего космического полета, а для Пацаева эта миссия стала первой. Кстати, последний также вошел в историю как первый человек, работавший с телескопом за пределами земной атмосферы.

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Добровольский, Волков и Пацаев. Фото: nasa.gov

Летать должны были другие

Миссию должны были выполнять совсем другие люди: Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин. Но за три дня до старта врачи заметили подозрительное пятно на рентгеновском снимке Валерия Кубасова. Из-за этого заменили весь экипаж.

Союз-11 стартовал 6 июня 1971 года. На следующий день экипаж успешно пристыковался к Салюту-1, первой в мире орбитальной станции. Добровольский, Волков и Пацаев стали первыми людьми, которые жили и работали на космической станции. Они провели там более трех недель, проводя научные эксперименты.

Что произошло перед посадкой

Возвращение космонавтов на Землю начиналось штатно. Корабль отстыковался от станции, выполнил маневр схода с орбиты, а затем разделился на отсеки. И именно в этот момент, на высоте примерно 170 км, произошел роковой сбой. В спусковом аппарате преждевременно открылся клапан, который должен был выравнивать давление значительно позже, уже ближе к Земле. Воздух начал стремительно выходить из кабины в вакуум.

Самое страшное, что космонавты были без герметичных скафандров. Они пытались найти источник утечки, но времени было слишком мало. По данным NASA, воздух покинул капсулу менее чем за минуту, а космонавты погибли в течение примерно двух минут.

После разгерметизации Союз-11 продолжил спуск в автоматическом режиме. Парашюты раскрылись, двигатели мягкой посадки сработали, а капсула приземлилась в запланированном районе.

На Земле уже готовились праздновать успешное завершение миссии и полета. Однако, когда спасатели открыли люк, то увидели лишь бездыханные тела космонавтов.

Как трагедия Союза-11 изменила космические полеты

После катастрофы пилотируемые полеты приостановили. Конструкцию корабля переработали. А одним из главных выводов стала необходимость защищать экипаж от внезапной разгерметизации. С тех пор во время старта и возвращения космонавты Союзов находились в герметичных скафандрах.

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