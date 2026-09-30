Млечный Путь поглотил другую галактику: что обнаружили ученые

Изображение галактики Млечный Путь. Фото: Ron Miller

Мы знаем о нашей галактике крайне мало. Но ученые продолжают исследовать Млечный Путь, раскрывая его бурное прошлое. В молодости она была "каннибалом" и поглощала меньших соседей, забирая себе их звезды. А недавно астрономы нашли следы одного из древнейших таких поглощений.

Что обнаружили ученые и как это меняет наше представление о Млечном Пути, рассказывает IFLScience, передает Новини.LIVE.

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Какую галактику поглотил Млечный Путь

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, показало, что примерно 12 млн лет назад молодой Млечный Путь столкнулся с карликовой галактикой и поглотил ее. Ученые назвали этот древний объект LKH, или Low-energy-Kraken-Heracles.

Это произошло примерно на 1,8 миллиарда лет раньше известного слияния с Gaia-Sausage-Enceladus. Таким образом, исследователям удалось заглянуть еще глубже в историю формирования нашей галактики.

LKH была небольшой по современным космическим меркам, но для молодого Млечного Пути имела большое значение. По оценкам астрономов, масса ее звезд составляла примерно 500 млн масс Солнца.

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Увидеть саму LKH уже невозможно, ведь она давно стала частью Млечного Пути. Однако после нее остались своеобразные космические отпечатки.

Команда исследовала с помощью телескопа Хаббл 39 шаровых скоплений, расположенных в пределах примерно 20 тысяч световых лет от нашей галактики. Это огромные плотные группы, которые могут содержать от десятков тысяч до миллионов древних звезд.

Хаббл позволил очень точно определить их возраст и металличность, то есть количество элементов, тяжелее гелия. Данные объединили с измерениями космической обсерватории Gaia.

Часть скоплений заметно отличалась от тех, что сформировались непосредственно в Млечном Пути, а также от принесенных позже Gaia-Sausage-Enceladus. Ученые пришли к выводу, что они родились в отдельной галактике LKH и попали в нашу после ее поглощения.

Как это открытие меняет историю Млечного Пути

Ранее существовала версия, что на самых ранних этапах Млечный Путь состоял преимущественно из звёзд, родившихся внутри него. Новые результаты показывают более сложную картину.

Уже в очень молодом возрасте наша галактика получала звезды извне, поглощая другие системы. То есть часть того, что сегодня кажется неотъемлемой частью Млечного Пути, когда-то принадлежала совершенно другим галактикам.

Астрономы продолжат исследовать древние шаровые скопления с помощью Хаббла. Они могут хранить следы и других давно забытых столкновений, которые помогут восстановить историю того, как миллиарды лет назад формировался наш космический дом.

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