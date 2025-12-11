5 нових фільмів про Новий рік та Різдво — зарядять святковим настроєм

Головна героїня фільму "Різдво з колишнім". Фото: кадр з відео

Різдво та Новий рік у багатьох асоціюються з культовими стрічками — "Сам вдома", "Гаррі Поттер" чи "Як Грінч вкрав Різдво". Це атмосферні фільми, що не втрачають актуальності роками. Однак якщо вам хочеться подивитися щось нове й таке ж атмосферне, радимо кілька стрічок, що вийшли зовсім нещодавно.

Новини.LIVE публікують підбірку кращих нових різдвяних фільмів.

Реклама

Читайте також:

Кращі фільми про Різдво та Новий рік

"Різдво братів Джонас" (2025)

Кевін, Джо та Нік Джонас намагаються дістатися з Лондона до Нью-Йорка на свята. Однак в них на шляху трапляється купа неприємностей, перешкод та комічних ситуацій. Зрештою подорож перетворюється на неймовірну пригоду братів, що відчайдушно намагаються встигнути додому на Різдво.

"Святкове пограбування" (2025)

Софія та Нік об'єднуються, аби пограбувати універмаг у Лондоні напередодні Різдва. Однак вони навіть не здогадуються про те, до чого це призведе. Поступово весь план починає виходити з-під контролю, а між хлопцем та дівчиною виникають романтичні почуття.

"Різдво з колишнім" (2025)

Кейт та Еверетт хочуть востаннє відсвяткувати Різдво як одна родина, а після — розлучитися. Однак запланований тихий та сімейний вечір стає зовсім не таким, яким його уявляли. На свято несподівано прибуває нова обраниця чоловіка. Нові почуття спричиняють справжній хаос всередині родини.

"Кодове ім'я "Червоний" (2024)

За кілька днів до Різдва один із найкращих у світі хакерів Джек О'Меллі зламує міжконтинентальну систему сейсмічних радарів. Завдяки цим даним таємничі зловмисники вистежують та викрадають Санта-Клауса. Тепер Джек змушений загладити провину та вирушити на пошуки Санти.

"Любий Санта" (2024)

Шестикласний Ліам робить помилку та випадково відправляє свій лист з побажаннями не Санті, а Сатані. Це має по-справжньому катастрофічні наслідки, адже Джек Блек із задоволенням готовий сіяти справжній хаос під час свят.

Ці фільми можна дивитися всією сім'єю. Вони точно зарядять вас різдвяним настроєм та подарують особливу атмосферу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, звідки взялася традиція прикрашати ялинку. Історія цього символу Нового року бере початок ще з дохристиянських часів.

Також ми розповідали про те, чого варто чекати у 2026 році. Астролог Нострадамус залишив послання у своїй книзі з передбаченнями.