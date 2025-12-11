5 новых фильмов о Новом годе и Рождестве — зарядят праздничным настроением

Главная героиня фильма "Рождество с бывшим". Фото: кадр из видео

Рождество и Новый год у многих ассоциируются с культовыми лентами — "Один дома", "Гарри Поттер" или "Как Гринч украл Рождество". Это атмосферные фильмы, которые не теряют актуальности годами. Однако если вам хочется посмотреть что-то новое и такое же атмосферное, советуем несколько лент, вышедших совсем недавно.

Новини.LIVE публикуют подборку лучших новых рождественских фильмов.

"Рождество братьев Джонас" (2025)

Кевин, Джо и Ник Джонас пытаются добраться из Лондона в Нью-Йорк на праздники. Однако у них на пути случается куча неприятностей, препятствий и комических ситуаций. В конце концов путешествие превращается в невероятное приключение братьев, которые отчаянно пытаются успеть домой на Рождество.

"Праздничное ограбление" (2025)

София и Ник объединяются, чтобы ограбить универмаг в Лондоне накануне Рождества. Однако они даже не догадываются о том, к чему это приведет. Постепенно весь план начинает выходить из-под контроля, а между парнем и девушкой возникают романтические чувства.

"Рождество с бывшим" (2025)

Кейт и Эверетт хотят в последний раз отпраздновать Рождество как одна семья, а после — расстаться. Однако запланированный тихий и семейный вечер становится совсем не таким, каким его представляли. На праздник неожиданно прибывает новая избранница мужчины. Новые чувства вызывают настоящий хаос внутри семьи.

"Кодовое имя "Красный" (2024)

За несколько дней до Рождества один из лучших в мире хакеров Джек О'Мэлли взламывает межконтинентальную систему сейсмических радаров. Благодаря этим данным таинственные злоумышленники выслеживают и похищают Санта-Клауса. Теперь Джек вынужден загладить вину и отправиться на поиски Санты.

"Любимый Санта" (2024)

Шестиклассник Лиам делает ошибку и случайно отправляет свое письмо с пожеланиями не Санте, а Сатане. Это имеет по-настоящему катастрофические последствия, ведь Джек Блэк с удовольствием готов сеять настоящий хаос во время праздников.

Эти фильмы можно смотреть всей семьей. Они точно зарядят вас рождественским настроением и подарят особую атмосферу.

