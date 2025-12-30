Відео
Головна Life 7 важливих ритуалів, які потрібно зробити до завершення 2025 року

7 важливих ритуалів, які потрібно зробити до завершення 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 22:02
Як правильно попрощатися з 2025 роком — сім важливих кроків для нового старту
Дівчина на фоні ялинки. Фото: Freepik

До кінця доходить 2025 рік. Разом з ним важливо завершити деякі справи та завдання. Є кілька кроків, які обов'язково потрібно втілити в реальність перед тим, як почнеться наступний рік.

Про це пише Vogue.

Як правильно завершити 2025 рік

Підбийте підсумки

Перед початком нового року важливо зрозуміти, чого ви досягнули протягом нинішнього періоду. Проаналізуйте 2025-й, визначте, що ви хочете залишити у ньому, а що візьмете з собою далі.

Звільніть простір

Завершіть 2025 рік, очистивши будинок від всього, що вам не потрібно. Наведіть лад, позбудьтеся старих чи зламаних речей. Звільніть місце для чогось нового.

Складіть плани

Обдумайте, чого ви хочете досягти у 2026 році. Пропишіть свої наміри та бажання. Оберіть те, що ви хочете підсилити чи змінити.

Зробіть перший крок

У 2026 році варто бути ініціативним. Зробіть навіть маленький перший крок до своєї цілі: надішліть листа, зателефонуйте чи забронюйте квиток.

Подякуйте за усе

Можливо, 2025-й був складним, однак він точно дав вам щось хороше. Важливо подякувати за це та прийняти уроки від Всесвіту. Це відкриє двері до нового циклу.

Відзначте перехід

Важливо провести мініритуал перед тим, як провести старий рік. Можна помедитувати, прийняти ванну, запалити свічку чи написали листа собі у майбутнє.

Відпочиньте

Дозвольте собі видихнути перед тим, як почнеться новий період вашого життя. Не варто починати 2026-й рік зі стану виснаження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що варто викинути перед 2026 роком. Це притягне щастя.

Також ми розповідали про те, чим прикрасити ялинку цього року. Важливо приділити справу деталям.

поради цікаві факти 2025 рік підсумки року Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
