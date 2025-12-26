5 речей, які потрібно викинути перед Новим роком — це притягне щастя

Жінка стоїть на фоні ялинки. Фото: Freepik

Новий рік — це можливість почати все заново та ніби перезавантажити власне життя. Саме тому напередодні Нового року варто позбутися деяких речей. Це допоможе звільнити простір для щастя та добробуту.

Про це пише Ukr.Media.

Яких речей варто позбутися напередодні Нового року

Одяг, який вам не подобається

Перед початком нового життєвого етапу варто позбутися старих речей. Переберіть гардероб з особливою ретельністю та позбудьтеся одягу, який ви не носите чи який вам не подобається. Якщо вам шкода просто викидати його, можете віддати комусь.

Речі, якими ви наводите чистоту

Крім того, варто викинути всі старі засоби для прибирання: швабри, ганчірки, серветки тощо. У сміття так само треба відправити старі баночки з-під засобів та віники.

Зіпсований посуд

Вважається, що надбитий посуд притягує проблеми та є джерелом негативу. Саме тому напередодні Нового року важливо викинути всі зіпсовані чашки, тарілки чи інше кухонне начиння.

Предмети-накопичувачі енергетики

Якщо ви вже давно використовуєте певні амулети, швидше за все, вони втратили свою силу. Тепер ці речі просто накопичують негатив. Позбудьтеся їх або замініть на нові, аби притягнути щастя.

Зламані речі

Розпрощайтеся з усім, що вже давно віджило своє. Зламані речі, які вам шкода викинути, лише притягують нещастя. Варто позбутися усього — від малесеньких надбитих магнітів на холодильнику до побитого телефона, який вже точно не вдасться відремонтувати.

