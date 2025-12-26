Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Щоб було щастя — що варто викинути перед Новим роком

Щоб було щастя — що варто викинути перед Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 10:57
5 речей, які потрібно викинути перед Новим роком — це притягне щастя
Жінка стоїть на фоні ялинки. Фото: Freepik

Новий рік — це можливість почати все заново та ніби перезавантажити власне життя. Саме тому напередодні Нового року варто позбутися деяких речей. Це допоможе звільнити простір для щастя та добробуту.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Яких речей варто позбутися напередодні Нового року

Одяг, який вам не подобається

Перед початком нового життєвого етапу варто позбутися старих речей. Переберіть гардероб з особливою ретельністю та позбудьтеся одягу, який ви не носите чи який вам не подобається. Якщо вам шкода просто викидати його, можете віддати комусь.

Речі, якими ви наводите чистоту

Крім того, варто викинути всі старі засоби для прибирання: швабри, ганчірки, серветки тощо. У сміття так само треба відправити старі баночки з-під засобів та віники.

Зіпсований посуд

Вважається, що надбитий посуд притягує проблеми та є джерелом негативу. Саме тому напередодні Нового року важливо викинути всі зіпсовані чашки, тарілки чи інше кухонне начиння.

Предмети-накопичувачі енергетики

Якщо ви вже давно використовуєте певні амулети, швидше за все, вони втратили свою силу. Тепер ці речі просто накопичують негатив. Позбудьтеся їх або замініть на нові, аби притягнути щастя.

Зламані речі

Розпрощайтеся з усім, що вже давно віджило своє. Зламані речі, які вам шкода викинути, лише притягують нещастя. Варто позбутися усього — від малесеньких надбитих магнітів на холодильнику до побитого телефона, який вже точно не вдасться відремонтувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим варто прикрасити ялинку цьогоріч. Це притягне достаток і щастя.

Також ми розповідали про те, які передбачення Ванги на 2026 рік. Багатьох вони налякали.

прикмети Новий рік речі поради Новий рік 2026
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації