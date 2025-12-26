Видео
Україна
Видео

Чтобы было счастье — что стоит выбросить перед Новым годом

Чтобы было счастье — что стоит выбросить перед Новым годом

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 10:57
5 вещей, которые нужно выбросить перед Новым годом — это притянет счастье
Женщина стоит на фоне елки. Фото: Freepik

Новый год — это возможность начать все заново и как бы перезагрузить собственную жизнь. Именно поэтому накануне Нового года стоит избавиться от некоторых вещей. Это поможет освободить пространство для счастья и благополучия.

Об этом пишет Ukr.Media.

Читайте также:

От каких вещей стоит избавиться накануне Нового года

Одежда, которая вам не нравится

Перед началом нового жизненного этапа стоит избавиться от старых вещей. Переберите гардероб с особой тщательностью и избавьтесь от одежды, которую вы не носите или которая вам не нравится. Если вам жаль просто выбрасывать ее, можете отдать кому-то.

Вещи, которыми вы наводите чистоту

Кроме того, стоит выбросить все старые средства для уборки: швабры, тряпки, салфетки и так далее. В мусор так же надо отправить старые баночки из-под средств и веники.

Испорченная посуда

Считается, что надбитая посуда притягивает проблемы и является источником негатива. Именно поэтому накануне Нового года важно выбросить все испорченные чашки, тарелки или другую кухонную утварь.

Предметы-накопители энергетики

Если вы уже давно используете определенные амулеты, скорее всего, они потеряли свою силу. Теперь эти вещи просто накапливают негатив. Избавьтесь от них или замените на новые, чтобы притянуть счастье.

Сломанные вещи

Распрощайтесь со всем, что уже давно отжило свое. Сломанные вещи, которые вам жалко выбросить, только притягивают несчастье. Стоит избавиться от всего — от маленьких надбитых магнитов на холодильнике до побитого телефона, который уже точно не удастся отремонтировать.

Напомним, ранее мы писали о том, чем стоит украсить елку в этом году. Это притянет достаток и счастье.

Также мы рассказывали о том, какие предсказания Ванги на 2026 год. Многих они напугали.

приметы Новый год вещи советы Новый год 2026
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
