Как правильно попрощаться с 2025 годом — семь важных шагов для нового старта

7 важных ритуалов, которые нужно сделать до завершения 2025 года
К концу подходит 2025 год. Вместе с ним важно завершить некоторые дела и задачи. Есть несколько шагов, которые обязательно нужно воплотить в реальность перед тем, как начнется следующий год.
Об этом пишет Vogue.
Как правильно завершить 2025 год
Подведите итоги
Перед началом нового года важно понять, чего вы достигли в течение нынешнего периода. Проанализируйте 2025-й, определите, что вы хотите оставить в нем, а что возьмете с собой дальше.
Освободите пространство
Завершите 2025 год, очистив дом от всего, что вам не нужно. Наведите порядок, избавьтесь от старых или сломанных вещей. Освободите место для чего-то нового.
Составьте планы
Обдумайте, чего вы хотите достичь в 2026 году. Пропишите свои намерения и желания. Выберите то, что вы хотите усилить или изменить.
Сделайте первый шаг
В 2026 году стоит быть инициативным. Сделайте даже маленький первый шаг к своей цели: отправьте письмо, позвоните или забронируйте билет.
Поблагодарите за все
Возможно, 2025-й был сложным, однако он точно дал вам что-то хорошее. Важно поблагодарить за это и принять уроки от Вселенной. Это откроет дверь к новому циклу.
Отметьте переход
Важно провести мини-ритуал перед тем, как провести старый год. Можно помедитировать, принять ванну, зажечь свечу или написать письмо себе в будущее.
Отдохните
Позвольте себе выдохнуть перед тем, как начнется новый период вашей жизни. Не стоит начинать 2026-й год с состояния истощения.
