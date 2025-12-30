Как правильно попрощаться с 2025 годом — семь важных шагов для нового старта

Девушка на фоне елки. Фото: Freepik

К концу подходит 2025 год. Вместе с ним важно завершить некоторые дела и задачи. Есть несколько шагов, которые обязательно нужно воплотить в реальность перед тем, как начнется следующий год.

Как правильно завершить 2025 год

Подведите итоги

Перед началом нового года важно понять, чего вы достигли в течение нынешнего периода. Проанализируйте 2025-й, определите, что вы хотите оставить в нем, а что возьмете с собой дальше.

Освободите пространство

Завершите 2025 год, очистив дом от всего, что вам не нужно. Наведите порядок, избавьтесь от старых или сломанных вещей. Освободите место для чего-то нового.

Составьте планы

Обдумайте, чего вы хотите достичь в 2026 году. Пропишите свои намерения и желания. Выберите то, что вы хотите усилить или изменить.

Сделайте первый шаг

В 2026 году стоит быть инициативным. Сделайте даже маленький первый шаг к своей цели: отправьте письмо, позвоните или забронируйте билет.

Поблагодарите за все

Возможно, 2025-й был сложным, однако он точно дал вам что-то хорошее. Важно поблагодарить за это и принять уроки от Вселенной. Это откроет дверь к новому циклу.

Отметьте переход

Важно провести мини-ритуал перед тем, как провести старый год. Можно помедитировать, принять ванну, зажечь свечу или написать письмо себе в будущее.

Отдохните

Позвольте себе выдохнуть перед тем, как начнется новый период вашей жизни. Не стоит начинать 2026-й год с состояния истощения.

