Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Агностики — хто це та чим такі люди відрізняються від атеїстів

Агностики — хто це та чим такі люди відрізняються від атеїстів

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 22:00
Хто такі агностики — у що насправді вірять такі люди
Чоловік задумався. Фото: Freepik

Багато хто плутає агностиків з атеїстами, або ж вважає, що це — одне й те ж. Насправді ж такі люди мають геть інше сприйняття релігії та Бога. Вони не просто відмовляються вірити в його існування. Такі особистості визнають, що буття Бога неможливо ні довести, ні спростувати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Хто такі агностики

Агностики вважають, що неможливо довести існування Бога чи вічного життя або ж це спростувати. Їхні міркування покликані не категорично відмовитися від релігії, а пояснити, що людські знання та методи дослідження обмежені.

Агностики не заперечують існування Бога, однак вони й не стверджують зворотного. При цьому існує два види агностицизму:

  • теїстичний — особистості, які вірять у можливість існування Бога, але визнають, що не можуть цього довести;
  • атеїстичний — люди, що не вірять в існування Бога, але визнають, що не можуть цього остаточно спростувати.

Різниця між атеїстами та агностиками

Однозначно можна сказати, що агностики — це не атеїсти. Атеїзм відкидає існування будь-якої форми божества або ж вищої сили. Такі люди переконані, що Бога не існує, вони також заперечують всі паранормальні явища і містику.

На перший погляд, здається, що такі особистості схожі за мисленням. Насправді ж це абсолютно різні люди. Агностицизм — це не про віру в Бога, а про знання, які стосуються цього. Така позиція передбачає, що правда може бути різною, тому категорично не відкидає ані одного, ані іншого варіанту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку не можна розлучатися наступного року. Це принесе їм лише розчарування.

Також ми розповідали про те, що може статися у 2026 році за передбаченнями Ванги. Провидиця ще давно дала моторошні прогнози.

церква релігія пояснення цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації