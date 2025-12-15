Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Агностики — кто это и чем такие люди отличаются от атеистов

Агностики — кто это и чем такие люди отличаются от атеистов

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 22:00
Кто такие агностики — во что на самом деле верят такие люди
Мужчина задумался. Фото: Freepik

Многие путают агностиков с атеистами, или же считают, что это — одно и то же. На самом же деле такие люди имеют совершенно другое восприятие религии и Бога. Они не просто отказываются верить в его существование. Такие личности признают, что бытие Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Кто такие агностики

Агностики считают, что невозможно доказать существование Бога, вечной жизни или же это опровергнуть. Их рассуждения призваны не категорически отказаться от религии, а объяснить, что человеческие знания и методы исследования ограничены.

Агностики не отрицают существование Бога, однако они и не утверждают обратного. При этом существует два вида агностицизма:

  • теистический — личности, которые верят в возможность существования Бога, но признают, что не могут этого доказать;
  • атеистический — люди, которые не верят в существование Бога, но признают, что не могут этого окончательно опровергнуть.

Разница между атеистами и агностиками

Однозначно можно сказать, что агностики — это не атеисты. Атеизм отвергает существование какой-либо формы божества или высшей силы. Такие люди убеждены, что Бога не существует, они также отрицают все паранормальные явления и мистику.

На первый взгляд, кажется, что такие личности похожи по мышлению. На самом же деле это совершенно разные люди. Агностицизм — это не о вере в Бога, а о знаниях, которые касаются этого. Такая позиция предполагает, что правда может быть разной, поэтому категорически не отвергает ни одного, ни другого варианта.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака нельзя разводиться в следующем году. Это принесет им лишь разочарование.

Также мы рассказывали о том, что может произойти в 2026 году по предсказаниям Ванги. Провидица еще давно дала жуткие прогнозы.

церковь религия объяснение интересные факты
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации