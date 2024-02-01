Alyona Alyona хоче судитися з ведучими Ісландії ТВ за їхні образливі слова

Українська реперка Alyona Alyona на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Одна з найяскравіших артисток українського шоу-бізнесу Alyona Alyona висловилася на адресу ведучих "Ісландія ТВ", які нещодавно її образили. Реп- і хіп-хоп-виконавиця заявила, що вона хоче правосуддя в ситуації з цим скандалом.

Про це Alyona Alyona оголосила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Alyona Alyona хоче правосуддя

Українська реп-виконавиця зазначила, що вона хоче встановити правосуддя на адресу ведучих, які нещодавно її образили. Також Alyona Alyona заявила, що ці люди, замість того, щоб просити пробачення, продовжують засуджувати різних жінок.

Тому артистка не знає, що робити в цій ситуації, адже вона може або просто забути про це, або ж передати цю справу до суду. Втім, Alyona Alyona схиляється більше до того, щоб цю справу перенести на судовий рівень.

"Я хочу правосуддя. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення, ці дві людини продовжують ображати жінок. І зараз стою перед вибором: 1) забути про них, 2) перевести все в юридичне поле, тобто в суд! І я схиляюсь до другого варіанту. Що думаєте?" — цікавиться українська реперка.

Alyona Alyona про скандал з ведучими "Ісландії ТВ". Фото: скриншот з Instagram

У мережі відреагували на слова Alyona Alyona

Згадавши ситуацію з образами і побачивши новий допис на сторінці Alyona Alyona на цю тему, її підписники не змогли пройти повз і почали це коментувати.

Альона, пробуй підіймати хайп своєю творчістю, а не скандалами)) Розумію, що дуже хочеться на "Євробачення", але пройти чисто на жалості та в статусі жертви?

Українці повинні запустити шакалячий експрес по цим мразотам! Мінімум, що можна зробити на старті, — це ставити масово дизлайки на всі їхні відео в YouTube

Однозначно пункт #2‼️ Вже набридло, що є такі недоумки, які дозволяють собі ображати жінок. Якщо не навчили з дому, хай навчить суспільство та суд

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona образили ведучі YouTube-каналу

Нещодавно ведучі каналу в YouTube "Ісландія ТВ" Володимир Петров і Сергій Іванов принизили зовнішність української реп-артистки Alyona Alyona. Вони використали ненормативну лексику і висміяли її стереотипними жартами.

"Ось ця проста хабалка, яку ви весь час вважали реперкою. Ось проста під'їздна хабалка біля під'їзду з метро розповідає, що вона не хоче нічого змінювати. То ви всі помилялися! Вона проста хабалка, вона жодного стосунку до суспільства не має. Вона не є лідером громадської думки, ні!" — заявив Володимир Петров.

Alyona Alyona відповіла ведучим "Ісландія ТВ"

Дізнавшись про слова Іванова і Петрова, українська реперка не змогла проігнорувати їх. Зокрема, вона зазначила, що не мовчатиме, і заявила, що їм повинно бути соромно.

"Замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні тут і тепер, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, правильні думки, вони просто сидять і перемивають кістки жінкам. Яка страшна, яка ні. Яку би посадив собі на ручки, а яку ні. Включно з викривленням фактів та інформації", — зазначила Alyona Alyona.

Реперка Alyona Alyona про образи ведучих YouTube-каналу. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська реперка Alyona Alyona показала реакцію людей у світі на її пісню для "Євробачення".

Раніше ми розповідали про те, що реперка Alyona Alyona зізналася, що писала перші пісні російською мовою.

Також ми повідомляли про те, що реп-артистка Alyona Alyona зганьбилася через невдалу рекламу.