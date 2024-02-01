Alyona Alyona хочет судиться с ведущими Исландии ТВ за их оскорбительные слова

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Одна из самых ярких артисток украинского шоу-бизнеса Alyona Alyona высказалась в адрес ведущих "Исландии ТВ", которые недавно ее оскорбили. Рэп- и хип-хоп-исполнительница заявила, что она хочет правосудия в ситуации с этим скандалом.

Об этом Alyona Alyona объявила на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Alyona Alyona хочет правосудия

Украинская рэп-исполнительница отметила, что она хочет установить правосудие в адрес ведущих, которые недавно ее оскорбили. Также Alyona Alyona заявила, что эти люди, вместо того, чтобы извиняться, продолжают осуждать разных женщин.

Поэтому артистка не знает, что делать в этой ситуации, ведь она может либо просто забыть об этом, либо передать это дело в суд. Впрочем, Alyona Alyona склоняется к тому, чтобы это дело перенести на судебный уровень.

"Я хочу правосудия. Обидно, что вместо выводов, осознания и искреннего извинения, эти два человека продолжают оскорблять женщин. И сейчас стою перед выбором: 1) забыть о них, 2) перевести все в юридическое поле, то есть, в суд! И я склоняюсь ко второму варианту. Что думаете?" — интересуется украинский рэпер.

Alyona Alyona о скандале с ведущими "Исландии ТВ". Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на слова Alyona Alyona

Вспомнив ситуацию с обидами и увидев новый пост на странице Alyona Alyona на эту тему, ее подписчики не смогли пройти мимо и начали это комментировать.

Алена, пробуй поднимать хайп своим творчеством, а не скандалами)) Понимаю, что очень хочется на "Евровидение", но пройти чисто на жалости и в статусе жертвы?

Украинцы должны запустить шакалиный экспресс по этим мразотам! Минимум, что можно сделать на старте, — это ставить массово дизлайки на все их видео в YouTube

Однозначно пункт #2‼️ Уже надоело, что есть такие недоумки, позволяющие себе оскорблять женщин. Если не научили из дома, пусть научит общество и суд

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Alyona Alyona обидели ведущие YouTube-канала

Недавно ведущие канала в YouTube "Исландия ТВ" Владимир Петров и Сергей Иванов унизили внешность украинской рэп-артистки Alyona Alyona. Они использовали ненормативную лексику и высмеяли ее стереотипными шутками.

"Вот эта простая хабалка, которую вы все время считали рэпером. Вот простая подъездная хабалка у подъезда из метро рассказывает, что она не хочет ничего менять. Так вы все ошибались! Она простая хабалка, она никакого отношения к обществу не имеет. Она не является лидером общественного мнения, нет!" — заявил Владимир Петров.

Alyona Alyona ответила ведущим "Исландии ТВ"

Узнав слова Иванова и Петрова, украинский рэпер не смогла проигнорировать их. В частности, она отметила, что не будет молчать, и заявила, что им должно быть стыдно.

"Вместо того, чтобы приносить реальную помощь Украине здесь и сейчас, обсуждать неотложные вопросы, направлять людей на единение, правильные мысли, они просто сидят и перемывают кости женщинам. Какая страшная, какая нет. Какую бы посадил себе на ручки, а какую нет. Включая искажение фактов и информации", — отметила Alyona Alyona.

Рэпер Alyona Alyona об обидах ведущих YouTube-канала. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский рэпер Alyona Alyona показала реакцию людей в мире на ее песню для "Евровидения".

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Alyona Alyona призналась, что писала первые песни на русском языке.

Также мы сообщали о том, что рэп-артистка Alyona Alyona опозорилась из-за неудачной рекламы.