Що означає дорожній знак автомобіль з крилами

Ризик аквапланування. Фото: daltoncollision.com

Часто водії не відразу розуміють значення деяких дорожніх знаків, особливо рідкісних, які можна лише частково розпізнати за формою, кольором чи символами. Одним із таких знаків є "автомобіль із крилами".

Про це повідомили експерти UaMotors.

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Дорожній знак "автомобіль із крилами" — що значить

Дорожній знак "автомобіль з крилами" має важливе значення — він попереджає про ділянки дороги, де можливе небезпечне затоплення водою, що може призвести до аквапланування.

Як застерігають спеціалісти, аквапланування – це дійсно небезпечне явище. Шини втрачають контакт із дорогою через шар води, що накопичується між ними та поверхнею.

Коли протектор шини не здатний ефективно відводити воду, виникає так званий водний клин, що призводить до втрати контролю за авто і підвищує ризик ДТП. У такій ситуації важливо знизити швидкість.

Наразі цей дорожній знак не розміщено в Україні, проте може з'явитися найближчим часом.

Нагадаємо, дорожній знак із зображенням автомобіля у вогні зазвичай означає попередження про небезпеку пожежі, наприклад у випадку в’їзду в тунель або на ділянки, де існує підвищений ризик займання.

Раніше ми писали про те, що означає дорожній знак, де перекреслена літера "Е" в червоному колі. Наразі в Україні такий дорожній знак не зустрічається.