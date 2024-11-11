Что означает автомобиль дорожный знак с крыльями

Риск аквапланирования Фото: daltoncollision.com

Часто водители не сразу понимают значение некоторых дорожных знаков, особенно редких, которые можно частично распознать по форме, цвету или символам. Одним из таких знаков есть "автомобиль с крыльями".

Об этом сообщили эксперты UaMotors.

Читайте также:

Дорожный знак "автомобиль с крыльями" — что значит

Дорожный знак "автомобиль с крыльями" имеет важное значение - он предупреждает об участках дороги, где возможно опасное затопление водой, что может привести к аквапланированию.

Как предостерегают специалисты, аквапланирование - это действительно опасное явление. Шины теряют контакт с дорогой из-за слоя воды, который накапливается между ними и поверхностью.

Когда протектор шины не способен эффективно отводить воду, возникает так называемый водный клин, что приводит к потере контроля за авто и повышает риск ДТП. В такой ситуации важно снизить скорость.

Сейчас этот дорожный знак не размещен в Украине, однако может появиться в ближайшее время.

Напомним, дорожный знак с изображением автомобиля в огне обычно означает предупреждение об опасности пожара, например, в случае въезда в тоннель или на участки, где существует повышенный риск возгорания.

Ранее мы писали о том, что означает дорожный знак, где перечеркнута буква "Е" в красном круге. Пока в Украине такой дорожный знак не встречается.