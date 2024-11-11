Что означает автомобиль дорожный знак с крыльями

Автомобиль с крыльями — что означает этот знак на дорогах
Часто водители не сразу понимают значение некоторых дорожных знаков, особенно редких, которые можно частично распознать по форме, цвету или символам. Одним из таких знаков есть "автомобиль с крыльями".
Об этом сообщили эксперты UaMotors.
Дорожный знак "автомобиль с крыльями" — что значит
Дорожный знак "автомобиль с крыльями" имеет важное значение - он предупреждает об участках дороги, где возможно опасное затопление водой, что может привести к аквапланированию.
Как предостерегают специалисты, аквапланирование - это действительно опасное явление. Шины теряют контакт с дорогой из-за слоя воды, который накапливается между ними и поверхностью.
Когда протектор шины не способен эффективно отводить воду, возникает так называемый водный клин, что приводит к потере контроля за авто и повышает риск ДТП. В такой ситуации важно снизить скорость.
Сейчас этот дорожный знак не размещен в Украине, однако может появиться в ближайшее время.
Напомним, дорожный знак с изображением автомобиля в огне обычно означает предупреждение об опасности пожара, например, в случае въезда в тоннель или на участки, где существует повышенный риск возгорания.
Ранее мы писали о том, что означает дорожный знак, где перечеркнута буква "Е" в красном круге. Пока в Украине такой дорожный знак не встречается.
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