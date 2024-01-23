Матвєєва пройшлася по тих, хто критикує жінок за догляд за собою під час війни

Ведуча Надія Матвєєва у закладі. Фото: Instagram Надії Матвєєвої

Скандальний український блогер Богдан Беспалов висловився на адресу телеведучої Надії Матвєєвої. Чоловік прокоментував слова зірки каналу "СТБ" стосовно того, чи повинна людина стежити за собою під час повномасштабної війни в Україні.

Коментар стосовно Надії Матвєєвої Богдан Беспалов дав на своєму каналі в YouTube.

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Богдан Беспалов про Надію Матвєєву

Український блогер прокоментував слова Надії Матвєєвої стосовно того, чи повинні жінки під час повномасштабної війни стежити за своєю зовнішністю і внутрішнім світом. Беспалов стверджує, що останнім часом ведуча дуже змінилася у позитивний бік, тому він її поважає.

"Мені подобається філософія думок Надії Матвєєвої, і мене дуже вражає, наскільки людина змінилася за ці роки. Зверніть увагу, наскільки Надія має чудовий вигляд, підтримує свої продукти, якими вона займається. Тому, коли я побачив це відео, воно в мене відгукнулося, хоча я не є жінкою. Але якщо так проаналізувати, в неї досить здорові та розумні думки", — каже Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов про Надію Матвєєву. Фото: скриншот з YouTube

Також скандальний блогер зазначив, що після перегляду відео завжди хочеться поділитися своїми думками з глядачами і обговорити його. За словами Беспалова, коли в людей різні думки – це нормально, адже зараз не може бути все однозначне.

"Коли ти чуєш подібне, хочеться поділитися зі своїми глядачами, подискутувати. Буває таке дуже часто, що ми з вами по-іншому сприймаємо ту чи іншу інформацію, але це нормально. Зараз такі часи, коли не може бути чогось однозначного або, навпаки, занадто все однозначно і зрозуміло", — також додав український блогер.

Надія Матвєєва про догляд жінки під час війни

Нещодавно на сторінці української телеведучої з’явилося відео, на якому вона звернулася до своїх підписників. Надія незадоволено відповіла людям, які вважають, що вони вирішують, чи має право українка дбати зараз про себе.

Допис Надії Матвєєвої зі зверненням до публіки. Фото: скриншот з Instagram

"А хто зараз вирішує, чи має право українська жінка дбати про себе? Я про ідею, які процедури, яка косметика, які нові сукні у такий скрутний час. Може це вирішують ті, хто роками не оголошує війну в Україні, щоб спокійно займатися своїми справами, виводити гроші за кордон, а нам же радити збирати дрони у себе на кухні", — звернулася до публіки Надія Матвєєва.

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