Матвеева прошлась по тем, кто критикует женщин за уход за собой во время войны

Ведущая Надежда Матвеева в заведении. Фото: Instagram Надежды Матвеевой

Скандальный украинский блогер Богдан Беспалов высказался в адрес телеведущей Надежды Матвеевой. Мужчина прокомментировал слова звезды канала "СТБ" касательно того, должен ли человек следить за собой во время полномасштабной войны в Украине.

Комментарий касательно Надежды Матвеевой Богдан Беспалов дал на своем канале в YouTube.

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Богдан Беспалов о Надежде Матвеевой

Украинский блогер прокомментировал слова Надежды Матвеевой касательно того, должны ли женщины во время полномасштабной войны следить за своей внешностью и внутренним миром. Беспалов утверждает, что в последнее время ведущая очень изменилась в положительную сторону, поэтому он ее уважает.

"Мне нравится философия мыслей Надежды Матвеевой, и меня очень поражает, насколько человек изменился за эти годы. Обратите внимание, насколько Надежда выглядит прекрасно, поддерживает свои продукты, которыми она занимается. Поэтому, когда я увидел это видео, оно у меня отозвалось, хотя я не являюсь женщиной. Но если так проанализировать, у нее достаточно здоровые и умные мысли", — говорит Богдан Беспалов.

Богдан Беспалов о Надежде Матвеевой. Фото: скриншот с YouTube

Также скандальный блогер отметил, что после просмотра видео всегда хочется поделиться своими мыслями со зрителями и обсудить его. По словам Беспалова, когда у людей разные мнения — это нормально, ведь сейчас не может быть все однозначно.

"Когда ты слышишь подобное, хочется поделиться со своими зрителями, подискутировать. Бывает так часто, что мы с вами по-другому воспринимаем ту или иную информацию, но это нормально. Сейчас такие времена, когда не может быть чего-то однозначного или, наоборот, слишком все однозначно и понятно", — также добавил украинский блогер.

Надежда Матвеева об уходе женщины во время войны

Недавно на странице украинской телеведущей появилось видео, на котором она обратилась к своим подписчикам. Надежда недовольно ответила людям, которые считают, что они решают, вправе ли украинка заботиться сейчас о себе.

Пост Надежды Матвеевой с обращением к публике. Фото: скриншот из Instagram

"А кто сейчас решает, имеет ли право украинская женщина заботиться о себе? Я об идее, какие процедуры, какая косметика, какие новые платья в такое тяжелое время. Может, это решают те, кто годами не объявляет войну в Украине, чтобы спокойно заниматься своими делами, выводить деньги за границу, а нам же советовать собирать дроны у себя на кухне", — обратилась к публике Надежда Матвеева.

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