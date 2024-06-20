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Будівельні роботи за містом — лише унікум побачить три відмінності за 12 секунд

20 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Загадка для унікумів — знайдіть три відмінності на малюнках за 12 секунд
Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перевірте свої здібності за допомогою оптичної головоломки на пошук відмінностей між зображеннями екскаватора. Лише найуважніші зможуть знайти тонкі відмінності за 12 секунд.

Головоломку запропонував канал Dumapp.

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Будівельні роботи за містом — лише унікум побачить три відмінності за 12 секунд - фото 1

Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться екскаватор, довкілля, водойму, пісок, дерева, курган, хмари та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися  будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дорослих та дітей

  • Стимулюють мозкову активність.
  • Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
  • Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
  • Покращують концентрацію уваги.
  • Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

 

Будівельні роботи за містом — лише унікум побачить три відмінності за 12 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.

оптична ілюзія
тест
головоломка
тест на уважність
загадки

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