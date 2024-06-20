Загадка для унікумів — знайдіть три відмінності на малюнках за 12 секунд

Бачите три відмінності? Малюнок: dumapp

Перевірте свої здібності за допомогою оптичної головоломки на пошук відмінностей між зображеннями екскаватора. Лише найуважніші зможуть знайти тонкі відмінності за 12 секунд.

Головоломку запропонував канал Dumapp.

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Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться екскаватор, довкілля, водойму, пісок, дерева, курган, хмари та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися будь-де.

Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.

Користь від головоломок для дорослих та дітей

Стимулюють мозкову активність.

Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.

Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.

Покращують концентрацію уваги.

Допомагають боротися з нудьгою.

Ви вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.