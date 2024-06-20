Загадка для унікумів — знайдіть три відмінності на малюнках за 12 секунд

Будівельні роботи за містом — лише унікум побачить три відмінності за 12 секунд
Перевірте свої здібності за допомогою оптичної головоломки на пошук відмінностей між зображеннями екскаватора. Лише найуважніші зможуть знайти тонкі відмінності за 12 секунд.
Головоломку запропонував канал Dumapp.
Оптична головоломка "Екскаватор"
Знайти три відмінності майже неможливо, адже заважають дрібні деталі. Втім, ми закликаємо не здаватися та вірити у свої здібності. Уважно роздивіться екскаватор, довкілля, водойму, пісок, дерева, курган, хмари та інші предмети. Адже відмінності могли сховатися будь-де.
Дітям на розв'язання головоломки дають 60 секунд, дорослим — 12 секунд.
Користь від головоломок для дорослих та дітей
- Стимулюють мозкову активність.
- Дарують емоційне задоволення і почуття виконаного обов'язку.
- Покращують пам'ять, швидкість мислення та обробку інформації.
- Покращують концентрацію уваги.
- Допомагають боротися з нудьгою.
Ви вже знайшли три відмінності? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення. А у вас буде можливість показати свій хист в інших головоломках.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували оптичні головоломки на відмінності — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!