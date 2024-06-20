Загадка для уникумов – найдите три отличия на рисунках за 12 секунд

Строительные работы за городом — только уникум увидит три отличия за 12 секунд
Проверьте свои способности с помощью оптической головоломки на поиск отличий между изображениями экскаватора. Только самые внимательные смогут найти тонкие отличия за 12 секунд.
Головоломку предложил канал Dumapp.
Оптическая головоломка "Экскаватор"
Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно осмотрите экскаватор, окружающую среду, водоем, песок, деревья, курган, облака и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.
Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.
Польза от головоломок для взрослых и детей
- Стимулируют мозговую активность.
- Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
- Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
- Улучшают концентрацию внимания.
- Помогают бороться со скукой.
Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности в других головоломках.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.
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