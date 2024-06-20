Загадка для уникумов – найдите три отличия на рисунках за 12 секунд

Видите три отличия? Рисунок: dumapp

Проверьте свои способности с помощью оптической головоломки на поиск отличий между изображениями экскаватора. Только самые внимательные смогут найти тонкие отличия за 12 секунд.

Головоломку предложил канал Dumapp.

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Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно осмотрите экскаватор, окружающую среду, водоем, песок, деревья, курган, облака и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для взрослых и детей

Стимулируют мозговую активность.

Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.

Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.

Улучшают концентрацию внимания.

Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности в других головоломках.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.