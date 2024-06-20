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Строительные работы за городом — только уникум увидит три отличия за 12 секунд

20 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка для уникумов – найдите три отличия на рисунках за 12 секунд
Видите три отличия? Рисунок: dumapp
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Проверьте свои способности с помощью оптической головоломки на поиск отличий между изображениями экскаватора. Только самые внимательные смогут найти тонкие отличия за 12 секунд.

Головоломку предложил канал Dumapp.

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Строительные работы за городом - только уникум увидит три отличия за 12 секунд - фото 1

Найти три отличия почти невозможно, ведь мешают мелкие детали. Впрочем, мы призываем не сдаваться и верить в свои способности. Внимательно осмотрите экскаватор, окружающую среду, водоем, песок, деревья, курган, облака и другие предметы. Ведь отличия могли спрятаться где угодно.

Детям на решение головоломки дают 60 секунд, взрослым — 12 секунд.

Польза от головоломок для взрослых и детей

  • Стимулируют мозговую активность.
  • Дарят эмоциональное удовольствие и чувство исполненного долга.
  • Улучшают память, быстроту мышления и обработку информации.
  • Улучшают концентрацию внимания.
  • Помогают бороться со скукой.

Вы уже нашли три отличия? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение. А у вас будет возможность показать свои способности в других головоломках.

Правильный ответ

 

Строительные работы за городом - только уникум увидит три отличия за 12 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали оптические головоломки на отличия — здесь и здесь.

оптическая иллюзия
тест
головоломка
тест на внимательность
загадки

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