Головна Life Чи можуть бути однакові відбитки у різних людей — дослідження

Чи можуть бути однакові відбитки у різних людей — дослідження

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 08:00
Яка ймовірність, що можуть збігтися відбитки кількох людей — вчені відповіли
Чоловік робить відбиток пальця. Фото: Freepik

Існує популярна думка про те, що відбитки пальців у кожної людини унікальні. Науковці вирішили дослідити, чи справді це так і зробили неочікувані висновки.

Про це пише IFLScience.

Читайте також:

Чи можуть збігтися відбитки пальців у кількох людей

Вчені з'ясували, що навіть в однояйцевих близнюків відбитки пальців можуть не збігатися, адже генетика — це далеко не єдиний фактор, який визначає це. На формування відбитків пальців можуть впливати різні фактори навколишнього середовища. Відбувається це ще під час внутрішньоутробного розвитку.

Зокрема, довжина пуповини, положення дитини, харчування і швидкість росту можуть вплинути на сліди пальців. Така унікальна особливість людини формується між 13 і 19 тижнями вагітності.

Відтак, як зазначають науковці, ймовірність того, що дві людини матимуть ідентичні відбитки пальців, — 1 до 64 мільярдів. Навіть однояйцеві близнюки мають надзвичайно малі шанси на те, аби в них сформувалися однакові сліди пальців.

Навіть якщо відбитки будуть схожими, то абсолютної ідентичності практично не може бути. Наприклад, візерунки петель і завитків на кінчиках пальців будуть збігатися, однак деякі дрібні деталі, такі як місця перетину, поділу або закінчення, все одно відрізнятимуться.

Крім того, сліди пальців людини можуть ставати іншими протягом життя. Їх здатні змінювати шрами, опіки чи навіть певні види ліків. Стан шкіри схильний постійно оновлюватися, відтак деталі візерунків на кінчиках пальців теж міняють свій вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички ведуть до деградації. Їх варто негайно позбутися.

Також ми розповідали про те, кому в Україні заборонено одружуватися. Законодавці визначили список.

вчені дослідження цікаві факти руки
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
