Видео

Главная Life Могут ли быть одинаковые отпечатки у разных людей — исследование

Могут ли быть одинаковые отпечатки у разных людей — исследование

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 08:00
Какова вероятность, что могут совпасть отпечатки нескольких людей — ученые ответили
Мужчина делает отпечаток пальца. Фото: Freepik

Существует популярное мнение о том, что отпечатки пальцев у каждого человека уникальны. Ученые решили исследовать, действительно ли это так и сделали неожиданные выводы.

Об этом пишет IFLScience.

Могут ли совпасть отпечатки пальцев у нескольких людей

Ученые выяснили, что даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев могут не совпадать, ведь генетика — это далеко не единственный фактор, который определяет это. На формирование отпечатков пальцев могут влиять различные факторы окружающей среды. Происходит это еще во время внутриутробного развития.

В частности, длина пуповины, положение ребенка, питание и скорость роста могут повлиять на следы пальцев. Такая уникальная особенность человека формируется между 13 и 19 неделями беременности.

Поэтому, как отмечают ученые, вероятность того, что два человека будут иметь идентичные отпечатки пальцев, — 1 к 64 миллиардам. Даже однояйцевые близнецы имеют чрезвычайно малые шансы на то, чтобы у них сформировались одинаковые следы пальцев.

Даже если отпечатки будут похожими, то абсолютной идентичности практически не может быть. Например, узоры петель и завитков на кончиках пальцев будут совпадать, однако некоторые мелкие детали, такие как места пересечения, разделения или окончания, все равно будут отличаться.

Кроме того, следы пальцев человека могут становиться другими в течение жизни. Их способны менять шрамы, ожоги или даже определенные виды лекарств. Состояние кожи склонно постоянно обновляться, поэтому детали узоров на кончиках пальцев тоже меняют свой вид.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
