З Днем піхоти України 6 травня 2024 — щирі привітання і листівки для військових

День піхоти 2024 — щирі привітання і красиві листівки для українських військових
Щорічно українці відзначають День піхоти України 6 травня. Цього року особлива дата припала на понеділок. У свято потрібно згадувати про честь і мужність наших захисників та захисниць, які боронили й боронять нашу країну від російського окупанта. Також це чудова нагода подякувати нашим воїнам та привітати їх теплими словами з професійним святом.
Новини.LIVE підготував найщиріші та найгарніші привітання з Днем піхоти 2024 року у листівках та прозі.
З Днем піхоти 6 травня — привітання у прозі та своїми словами
Щиро вітаю з Днем піхоти України! Бажаю міцного здоров'я, незламної мужності та впевненості у собі. Нехай ворог завжди потрапляє в пастку й жодні перепони не стають на шляху до успіху.
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Любий наш, вітаємо тебе з Днем піхоти України! Залишайся таким же сильним, добрим та мудрим. Молимося за тебе усім серцем та чекаємо тебе вдома.
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Друже, хочу побажати тобі хоробрості, здоров’я, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-які перешкоди! З Днем піхоти України!
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Вітаю з Днем піхоти України! Дякую за те, що невтомно виборюєш свободу для усіх українців та наступного покоління. Щиро побажаю сталевого здоров’я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру та ентузіазму. Слава Україні!
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Вітаємо піхотинців України! Нехай попереду вас чекає успіх. Нехай доля завжди вказує вірний напрямок, а в серці буде вірність і доблесть. Будьте мужніми, відважними та сміливими. Слава Україні!
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У День піхоти хочу побажати невичерпних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Дякую за можливість жити в Україні, розмовляти українською й плекати наші традиції. Віримо в перемогу! Слава Україні!
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Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною складовою нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях — швидкої перемоги!
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У День піхоти України хочу побажати здоров'я, щастя та великих успіхів у важкій справі. Ми молимося за кожного, хто захищає нашу країну. Дякуємо за те, що бережете наш спокій та виборюєте наше майбутнє та свободу! Все буде Україна!
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Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Дякую всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей та наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими та обов'язково повертайтеся додому!
День піхоти України 2024 — красиві привітання у листівках
Відеопривітання з Днем піхоти України
Також ділимося з вами детальним календарем державних, міжнародних та професійних свят на травень 2024 року.
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