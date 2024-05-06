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День піхоти 2024 — щирі привітання і красиві листівки для українських військових

6 травня 2024 05:44
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Днем піхоти України 6 травня 2024 — щирі привітання і листівки для військових
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 115 окрема механізована бригада ЗСУ/Facebook
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно українці відзначають День піхоти України 6 травня. Цього року особлива дата припала на понеділок. У свято потрібно згадувати про честь і мужність наших захисників та захисниць, які боронили й боронять нашу країну від російського окупанта. Також це чудова нагода подякувати нашим воїнам та привітати їх теплими словами з професійним святом. 

Новини.LIVE підготував найщиріші та найгарніші привітання з Днем піхоти 2024 року у листівках та прозі. 

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З Днем піхоти 6 травня — привітання у прозі та своїми словами

Щиро вітаю з Днем піхоти України! Бажаю міцного здоров'я, незламної мужності та впевненості у собі. Нехай ворог завжди потрапляє в пастку й жодні перепони не стають на шляху до успіху.

***

Любий наш, вітаємо тебе з Днем піхоти України! Залишайся таким же сильним, добрим та мудрим. Молимося за тебе усім серцем та чекаємо тебе вдома. 

***

Друже, хочу побажати тобі хоробрості, здоров’я, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Нехай будь-який ворог буде вражений наповал і тобі під силу буде подолати будь-які перешкоди! З Днем піхоти України!

***

Вітаю з Днем піхоти України! Дякую за те, що невтомно виборюєш свободу для усіх українців та наступного покоління. Щиро побажаю сталевого здоров’я і мужності, виправданих життєвих цілей і постійної витримки, хорошого загартування характеру та ентузіазму. Слава Україні!

***

Вітаємо піхотинців України! Нехай попереду вас чекає успіх. Нехай доля завжди вказує вірний напрямок, а в серці буде вірність і доблесть. Будьте мужніми, відважними та сміливими. Слава Україні!

***

У День піхоти хочу побажати невичерпних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Дякую за можливість жити в Україні, розмовляти українською й плекати наші традиції. Віримо в перемогу! Слава Україні!

***

Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною складовою нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях — швидкої перемоги!

***

У День піхоти України хочу побажати здоров'я, щастя та великих успіхів у важкій справі. Ми молимося за кожного, хто захищає нашу країну. Дякуємо за те, що бережете наш спокій та виборюєте наше майбутнє та свободу! Все буде Україна! 

***

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Дякую всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей та наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими та обов'язково повертайтеся додому!

День піхоти України 2024 — красиві привітання у листівках

День піхоти України 2024 — красиві привітання у листівках
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День піхоти України 2024 — красиві листівки
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
День піхоти 2024 — щирі привітання
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем піхоти 6 травня — привітання у листівках
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем піхоти 6 травня — привітання у картинках
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем піхоти України 6 травня 2024 — щирі привітання і листівки
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE
З Днем піхоти України 6 травня 2024 — картинки та листівки зі святом для військових
Привітання з Днем піхоти України 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем піхоти України 

 

 

Також ділимося з вами детальним календарем державних, міжнародних та професійних свят на травень 2024 року. 

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ЗСУ
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листівки
військові
День піхоти

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