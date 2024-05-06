С Днем пехоты Украины 6 мая 2024 — искренние поздравления и открытки для военных

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 115 отдельная механизированная бригада ВСУ/Facebook

Ежегодно украинцы отмечают День пехоты Украины 6 мая. В этом году особенная дата пришлась на понедельник. В праздник нужно вспоминать о чести и мужестве наших защитников и защитниц, защищавших и защищающих нашу страну от российского оккупанта. Также это прекрасная возможность поблагодарить наших воинов и поздравить их теплыми словами с профессиональным праздником.

Новини.LIVE подготовил самые искренние и красивые поздравления с Днем пехоты 2024 в открытках и прозе.

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С Днем пехоты 6 мая — поздравления в прозе и своими словами

Поздравляю с Днем пехоты Украины! Желаю крепкого здоровья, несокрушимого мужества и уверенности в себе. Пусть враг всегда попадает в ловушку и никакие препятствия не становятся на пути к успеху.

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Дорогой наш, поздравляем тебя с Днем пехоты Украины! Оставайся таким же сильным, добрым и мудрым. Молимся о тебе всем сердцем и ждем тебя дома.

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Друг, хочу пожелать тебе храбрости, здоровья, силы, сообразительности и абсолютной уверенности в себе. Пусть любой враг будет поражен наповал и тебе по силам будет преодолеть любые препятствия! С Днем пехоты Украины!

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Поздравляю с Днем пехоты Украины! Спасибо за то, что без устали борешься за свободу для всех украинцев и следующего поколения. Искренне желаю стального здоровья и мужества, оправданных жизненных целей и постоянной выдержки, хорошей закалки характера и энтузиазма. Слава Украине!

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Поздравляем пехотинцев Украины! Пусть впереди вас ждет успех. Пусть судьба всегда указывает верное направление, а в сердце будет верность и доблесть. Будьте мужественны, отважны и смелы. Слава Украине!

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В День пехоты хочу пожелать нескончаемых сил и несокрушимой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и успешного выполнения всех поставленных задач. Спасибо за возможность жить в Украине, разговаривать на украинском и лелеять наши традиции. Верим в победу! Слава Украине!

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Поздравляем с Днем пехоты Вооруженных сил Украины! Вы являетесь наиболее мобильной и универсальной составляющей нашей армии, вы способны действовать в любых условиях и на разных территориях. Желаем вам мирного неба, а в боевых действиях скорой победы!

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В День пехоты Украины хочу пожелать здоровья, счастья и больших успехов в тяжелом деле. Мы молимся о каждом, кто защищает нашу страну. Спасибо за то, что бережете наше спокойствие и боретесь за наше будущее и свободу! Все будет Украина!

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Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Благодарю всех, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!

День пехоты Украины 2024 — красивые поздравления в открытках

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем пехоты Украины в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем пехоты Украины

Также делимся с вами подробным календарем государственных, международных и профессиональных праздников на май 2024 года.