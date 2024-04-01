З 1 квітня 2024 — веселі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня сміху

День сміху 2024 — дотепні привітання, жарти та веселі листівки з 1 квітня
У цей понеділок, 1 квітня, в усьому світі відзначають День сміху або День дурня. У свято заведено розігрувати один одного, жартувати, багато сміятися і звичайно вітати один одного веселими привітаннями та листівками. Українці відзначать 1 квітня в умовах війни. Проте, це не привід відмовлятися від посмішки, а навпаки час коли її можна подарувати та підтримати один одного.
Новини.LIVE пропонує веселі, креативні та смішні привітання з Днем сміху 2024 року у прозі, віршах та листівках.
Привітання з 1 квітня 2024 року у віршах українською мовою
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
***
У цей день зовсім не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Щоб народ розвеселяти.
Тож смійтеся дружно, люди.
Жарт нехай не злісним буде,
Посміхайтеся з теплом,
І наповніть світ добром!
***
З першим квітня я усіх вітаю
і лиш кумедних жартів вам бажаю!
Хай сьогодні всі приколи
не призводять до розколу!
***
День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!
***
З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!
***
Вранці не снідаю — думаю про тебе!
Вдень не обідаю — думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю — їсти хочу!
***
Знову ти взявся за своє
І забув про важливу дату
Але я нагадаю тобі,
що сьогодні за свято!
З днем добрих жартів,
вітаю з 1 квітня!
З Днем сміху 2024 — веселі та смішні привітання у прозі
Вітаю з 1 квітня! Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях. Нехай кожен день знаходиться привід, щоб посміхнутися або пожартувати!
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Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок — це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.
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Щоб не плакати, ми сміялись. Вітаю з Днем сміху та бажаю незламного оптимізму!
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Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!
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Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Бажаю бути життєрадісним, веселим та позитивним! Зі святом!
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Вітаю з Днем сміху і бажаю завжди сміятися від душі та по-доброму жартувати, знаходити позитив в будь-якій ситуації та радіти життю!
З 1 квітня 2024 — веселі привітання у листівках
Відеопривітання з Днем сміху
Нагадаємо, раніше ми публікували детальний церковний календар свят на квітень 2024 року.
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