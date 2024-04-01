З 1 квітня 2024 — веселі привітання у прозі, віршах та листівках до Дня сміху

Дівчина веселиться у День сміху. Фото: freepik.com

У цей понеділок, 1 квітня, в усьому світі відзначають День сміху або День дурня. У свято заведено розігрувати один одного, жартувати, багато сміятися і звичайно вітати один одного веселими привітаннями та листівками. Українці відзначать 1 квітня в умовах війни. Проте, це не привід відмовлятися від посмішки, а навпаки час коли її можна подарувати та підтримати один одного.

Новини.LIVE пропонує веселі, креативні та смішні привітання з Днем сміху 2024 року у прозі, віршах та листівках.

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В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

У цей день зовсім не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимось жартувати,

Щоб народ розвеселяти.

Тож смійтеся дружно, люди.

Жарт нехай не злісним буде,

Посміхайтеся з теплом,

І наповніть світ добром!

***

З першим квітня я усіх вітаю

і лиш кумедних жартів вам бажаю!

Хай сьогодні всі приколи

не призводять до розколу!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

Вранці не снідаю — думаю про тебе!

Вдень не обідаю — думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю — їсти хочу!

***

Знову ти взявся за своє

І забув про важливу дату

Але я нагадаю тобі,

що сьогодні за свято!

З днем добрих жартів,

вітаю з 1 квітня!

З Днем сміху 2024 — веселі та смішні привітання у прозі

Вітаю з 1 квітня! Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях. Нехай кожен день знаходиться привід, щоб посміхнутися або пожартувати!

***

Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок — це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

***

Щоб не плакати, ми сміялись. Вітаю з Днем сміху та бажаю незламного оптимізму!

***

Вітаю з 1 квітня! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати та голосно посміятися!

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Сьогодні День сміху, гумору і веселощів! Бажаю бути життєрадісним, веселим та позитивним! Зі святом!

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Вітаю з Днем сміху і бажаю завжди сміятися від душі та по-доброму жартувати, знаходити позитив в будь-якій ситуації та радіти життю!

З 1 квітня 2024 — веселі привітання у листівках

Привітання з Днем сміху 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Днем сміху 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Днем сміху 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Днем сміху 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Привітання з Днем сміху 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Відеопривітання з Днем сміху

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний церковний календар свят на квітень 2024 року.