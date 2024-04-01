С 1 апреля 2024 — веселые поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню смеха

Девушка веселится в день смеха. Фото: freepik.com

В этот понедельник, 1 апреля, по всему миру отмечают День смеха или День дурака. В праздник принято разыгрывать друг друга, шутить, много смеяться и конечно поздравлять друг друга веселыми поздравлениями и открытками. Украинцы отметят 1 апреля в условиях войны. Однако это не повод отказываться от улыбки, а наоборот время, когда ее можно подарить и поддержать друг друга.

Новини.LIVE предлагает веселые, креативные и смешные поздравления с Днем смеха 2024 года в прозе, стихах и открытках.

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В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує — той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

Десь колись на перше квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма

Можна келих пить до дна!

***

У цей день зовсім не гріх

Розсипати всюди сміх

І над кимось жартувати,

Щоб народ розвеселяти.

Тож смійтеся дружно, люди.

Жарт нехай не злісним буде,

Посміхайтеся з теплом,

І наповніть світ добром!

***

З першим квітня я усіх вітаю

і лиш кумедних жартів вам бажаю!

Хай сьогодні всі приколи

не призводять до розколу!

***

День сьогодні дуже дивний,

Наче всі сказилися!

Той сміється, той сміється,

Сміхом заразилися!

Каже той, що в мене спина

Наче вся у білому,

Хоча в дзеркало дивлюсь:

Чисто все у цілому!

Що тут думать, що гадати,

Бо сьогодні в світі свято!

1 квітня всі святкують

На серйозних всі полюють!

Щоб розвеселити, сильно розсмішити,

щастя побажати, в це веселе свято!

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

Вранці не снідаю — думаю про тебе!

Вдень не обідаю — думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю — їсти хочу!

***

Знову ти взявся за своє

І забув про важливу дату

Але я нагадаю тобі,

що сьогодні за свято!

З днем добрих жартів,

вітаю з 1 квітня!

С Днем смеха 2024 — веселые и смешные поздравления в прозе

Поздравляю с 1 апреля! Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях. Пусть каждый день находится повод, чтобы улыбнуться или пошутить!

***

Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок — это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего дня смеха.

***

Чтобы не плакать, мы смеялись. Поздравляю с Днем смеха и желаю несокрушимого оптимизма!

***

Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!

***

Сегодня День смеха, юмора и веселья! Желаю быть жизнерадостным, веселым и позитивным! С праздником!

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Поздравляю с Днем смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни!

С 1 апреля 2024 года — веселые поздравления в открытках

Поздравление с Днем смеха 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Днем смеха 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Днем смеха 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Днем смеха 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Поздравление с Днем смеха 2024. Фото: Новини.LIVE/Canva

Видеопоздравления с Днем смеха

Напомним, ранее мы публиковали подробный церковный календарь праздников на апрель 2024 года.