С 1 апреля 2024 — веселые поздравления в прозе, стихах и открытках ко Дню смеха

День смеха 2024 — смешные поздравления, шутки и веселые открытки с 1 апреля
В этот понедельник, 1 апреля, по всему миру отмечают День смеха или День дурака. В праздник принято разыгрывать друг друга, шутить, много смеяться и конечно поздравлять друг друга веселыми поздравлениями и открытками. Украинцы отметят 1 апреля в условиях войны. Однако это не повод отказываться от улыбки, а наоборот время, когда ее можно подарить и поддержать друг друга.
Новини.LIVE предлагает веселые, креативные и смешные поздравления с Днем смеха 2024 года в прозе, стихах и открытках.
Поздравления с 1 апреля 2024 года в стихах на украинском языке
В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує — той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.
***
Десь колись на перше квітня
Почалась брехня всесвітня.
Щоб всі люди не журились
Й веселішими робились.
І, якщо, сьогодні вдасться
Обвести когось навкруг пальця
День пройшов твій не дарма
Можна келих пить до дна!
***
У цей день зовсім не гріх
Розсипати всюди сміх
І над кимось жартувати,
Щоб народ розвеселяти.
Тож смійтеся дружно, люди.
Жарт нехай не злісним буде,
Посміхайтеся з теплом,
І наповніть світ добром!
***
З першим квітня я усіх вітаю
і лиш кумедних жартів вам бажаю!
Хай сьогодні всі приколи
не призводять до розколу!
***
День сьогодні дуже дивний,
Наче всі сказилися!
Той сміється, той сміється,
Сміхом заразилися!
Каже той, що в мене спина
Наче вся у білому,
Хоча в дзеркало дивлюсь:
Чисто все у цілому!
Що тут думать, що гадати,
Бо сьогодні в світі свято!
1 квітня всі святкують
На серйозних всі полюють!
Щоб розвеселити, сильно розсмішити,
щастя побажати, в це веселе свято!
***
З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!
***
Вранці не снідаю — думаю про тебе!
Вдень не обідаю — думаю про тебе!
Увечері не вечеряю – думаю про тебе!
Вночі не сплю — їсти хочу!
***
Знову ти взявся за своє
І забув про важливу дату
Але я нагадаю тобі,
що сьогодні за свято!
З днем добрих жартів,
вітаю з 1 квітня!
С Днем смеха 2024 — веселые и смешные поздравления в прозе
Поздравляю с 1 апреля! Пусть юмор помогает в тяжелых ситуациях. Пусть каждый день находится повод, чтобы улыбнуться или пошутить!
***
Поздравляю с 1 апреля! У меня есть для тебя самый ценный подарок — это мешок счастья и корзина хорошего настроения. Можешь не экономить, моего подарка хватит до следующего дня смеха.
***
Чтобы не плакать, мы смеялись. Поздравляю с Днем смеха и желаю несокрушимого оптимизма!
***
Поздравляю с 1 апреля! Желаю радости, веселья, смотреть на все сквозь призму оптимизма. Пусть юмор помогает в трудных ситуациях, и каждый день находится повод пошутить и громко посмеяться!
***
Сегодня День смеха, юмора и веселья! Желаю быть жизнерадостным, веселым и позитивным! С праздником!
***
Поздравляю с Днем смеха и желаю всегда смеяться от души и по-доброму шутить, находить позитив в любой ситуации и радоваться жизни!
С 1 апреля 2024 года — веселые поздравления в открытках
Видеопоздравления с Днем смеха
Напомним, ранее мы публиковали подробный церковный календарь праздников на апрель 2024 года.
Читайте Новини.LIVE!