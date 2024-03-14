З Днем українського добровольця 2024 — привітання у листівках, прозі та віршах

День українського добровольця 2024 — щирі привітання та листівки захисникам
У цей четвер, 14 березня українці відзначають важливу дату — День добровольця. Це свято було засноване, щоб гідно вшанувати кожного хороброго українця, захисника та захисницю, які відправилися на війну, щоб боротися з російськими окупантами. Щоб подарувати кожному з нас світле майбутнє у вільній та незалежній Україні.
Новини.LIVE зробив добірку красивих та щирих привітань з Днем українського добровольця 2024 року.
Що треба знати про День українського добровольця кожному
Дата 14 березня була обрана не випадково. Вона присвячена подіям 2014 року, коли добровольці з самооборони Майдану прибули на військовий полігон у Нових Петрівцях. З них сформували Перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО.
Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів в наш час є полк "Азов", сформований у травні 2014 року в Маріуполі.
Також з лютого 2023 року в Україні почала формуватися "Гвардія наступу" — штурмові бригади, які набирають добровольців для протистояння російській агресії.
Привітання з Днем українського добровольця у прозі
Дорогий друже, хочу побажати тобі у цей день не втрачати віри та мотивації. Нехай кожен день приносить нові перемоги над ворогами. Віримо у світле майбутнє. Слава Україні!
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З Днем українського добровольця, друже! Ти — справжній приклад того, як сила волі та любов до рідної землі можуть змінити світ.
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Вітаю з Днем українського добровольця! Від щирого серця бажаю сили та твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині.
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Щиро вітаю з 14 березня — святом відваги, мужності, доблесті та честі — Днем українського добровольця. Будьте цілі й здорові, бережіть себе! Все буде Україна!
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Вітаю з Днем українського добровольця! Дякую тобі, герою! Бажаю міцного здоров'я, мудрості та успіхів у всіх справах! Ми всі чекаємо на тебе вдома!
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Вітаю тебе, мужній воїне, з Днем українського добровольця! Нехай твоя сміливість завжди буде в прикладі для наступних поколінь!
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Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Бережи себе й скоріше вертайся додому!
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Вітаю, наш невтомний захисник! Сьогодні твій день, коли ми з усією повагою вшановуємо твою безстрашність та самовідданість. Любимо тебе та чекаємо твого повернення додому!
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З Днем українського добровольця! Бажаю тобі нових звершень, яскравих перемог і незламної віри у майбутнє нашої країни.
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Вітаю з Днем українського добровольця! Нехай твоя дорога буде освітлена перемогами, а твоїм серцем завжди керуватиме любов до України.
День українського добровольця 2024 — щирі привітання у віршах українською мовою
З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
Вибрали ви спати не у теплій хаті,
А в ровах, окопах в цю весняну ніч.
Хлопці добровольці будуть вирушати,
Щоби визволяти український схід.
Вибирають чути, як ревуть снаряди,
Риють бомби землю, виють літаки,
Вибирають танки, кулі, автомати
Замість страви вдома – будуть сухпайки.
Кинули дивани, вимкнули новини
І нові події створюють самі,
Хлопці добровольці, ви прийдіть живими!
Хай минають кулі вас у цій війні.
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
***
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам — безхмарного життя!
***
Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!
І вся країна вклонилася тобі!
Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!
Не змінюйся на цій війні!
Ти сміливий, хоробрий чемпіон,
З'явився в березні таки на полігон.
Дітей і матерів ти захищав,
На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.
Велика ти людина, я радий що ти є,
Не кожен зможе боронити так своє!
Красиві привітання з Днем українського добровольця у листівках 2024 року
День українського добровольця 14 березня — відеопривітання
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