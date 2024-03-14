З Днем українського добровольця 2024 — привітання у листівках, прозі та віршах

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У цей четвер, 14 березня українці відзначають важливу дату — День добровольця. Це свято було засноване, щоб гідно вшанувати кожного хороброго українця, захисника та захисницю, які відправилися на війну, щоб боротися з російськими окупантами. Щоб подарувати кожному з нас світле майбутнє у вільній та незалежній Україні.

Новини.LIVE зробив добірку красивих та щирих привітань з Днем українського добровольця 2024 року.

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Дата 14 березня була обрана не випадково. Вона присвячена подіям 2014 року, коли добровольці з самооборони Майдану прибули на військовий полігон у Нових Петрівцях. З них сформували Перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО.

Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів в наш час є полк "Азов", сформований у травні 2014 року в Маріуполі.

Також з лютого 2023 року в Україні почала формуватися "Гвардія наступу" — штурмові бригади, які набирають добровольців для протистояння російській агресії.

Українські військовослужбовці. Фото: ck-oda.gov.ua

Привітання з Днем українського добровольця у прозі

Дорогий друже, хочу побажати тобі у цей день не втрачати віри та мотивації. Нехай кожен день приносить нові перемоги над ворогами. Віримо у світле майбутнє. Слава Україні!

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З Днем українського добровольця, друже! Ти — справжній приклад того, як сила волі та любов до рідної землі можуть змінити світ.

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Вітаю з Днем українського добровольця! Від щирого серця бажаю сили та твердості духу, енергії та оптимізму, добробуту та надійного тилу в родині.

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Щиро вітаю з 14 березня — святом відваги, мужності, доблесті та честі — Днем українського добровольця. Будьте цілі й здорові, бережіть себе! Все буде Україна!

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Вітаю з Днем українського добровольця! Дякую тобі, герою! Бажаю міцного здоров'я, мудрості та успіхів у всіх справах! Ми всі чекаємо на тебе вдома!

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Вітаю тебе, мужній воїне, з Днем українського добровольця! Нехай твоя сміливість завжди буде в прикладі для наступних поколінь!

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Вітаю з 14 березня, Днем добровольця та святом мужності, сміливості та відданості! Бережи себе й скоріше вертайся додому!

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Вітаю, наш невтомний захисник! Сьогодні твій день, коли ми з усією повагою вшановуємо твою безстрашність та самовідданість. Любимо тебе та чекаємо твого повернення додому!

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З Днем українського добровольця! Бажаю тобі нових звершень, яскравих перемог і незламної віри у майбутнє нашої країни.

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Вітаю з Днем українського добровольця! Нехай твоя дорога буде освітлена перемогами, а твоїм серцем завжди керуватиме любов до України.

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

День українського добровольця 2024 — щирі привітання у віршах українською мовою

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Вибрали ви спати не у теплій хаті,

А в ровах, окопах в цю весняну ніч.

Хлопці добровольці будуть вирушати,

Щоби визволяти український схід.

Вибирають чути, як ревуть снаряди,

Риють бомби землю, виють літаки,

Вибирають танки, кулі, автомати

Замість страви вдома – будуть сухпайки.

Кинули дивани, вимкнули новини

І нові події створюють самі,

Хлопці добровольці, ви прийдіть живими!

Хай минають кулі вас у цій війні.

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам — безхмарного життя!

***

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!

Красиві привітання з Днем українського добровольця у листівках 2024 року

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем українського добровольця. Фото: Новини.LIVE

День українського добровольця 14 березня — відеопривітання

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