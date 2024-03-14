С Днем украинского добровольца 2024 — поздравления в открытках, прозе и стихах

День украинского добровольца 2024 — искренние поздравления и открытки защитникам
В этот четверг, 14 марта, украинцы отмечают важную дату — День добровольца. Этот праздник был основан, чтобы достойно почтить каждого храброго украинца, защитника и защитницу, отправившихся на войну, чтобы бороться с российскими оккупантами. Чтобы подарить каждому из нас светлое будущее в свободной и независимой Украине.
Новини.LIVE сделал подборку красивых и искренних поздравлений с Днем украинского добровольца 2024 года.
Что нужно знать о Дне украинского добровольца каждому
Дата 14 марта была выбрана неслучайно. Она посвящена событиям 2014, когда добровольцы из самообороны Майдана прибыли на военный полигон в Новых Петровцах. Из них сформирован Первый добровольческий батальон, участвовавший в АТО.
Одним из известнейших добровольческих батальонов в настоящее время является полк "Азов", сформированный в мае 2014 года в Мариуполе.
Также с февраля 2023 года в Украине начала формироваться "Гвардия наступления" — штурмовые бригады, которые набирают добровольцев для противостояния российской агрессии.
Поздравление с Днем украинского добровольца в прозе
Дорогой друг, хочу пожелать тебе в этот день не терять веру и мотивацию. Пусть каждый день приносит новые победы над врагами. Верим в светлое будущее. Слава Украине!
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С Днем украинского добровольца, друг! Ты настоящий пример того, как сила воли и любовь к родной земле могут изменить мир.
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Поздравляю с Днем украинского добровольца! От всего сердца желаю силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье.
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Поздравляю с 14 марта — праздником отваги, мужества, доблести и чести — Днем украинского добровольца. Будьте цели и здоровы, берегите себя! Все будет Украина!
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Поздравляю с Днем украинского добровольца! Благодарю тебя, герой! Желаю крепкого здоровья, мудрости и успехов во всех делах! Мы все ждем тебя дома!
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Поздравляю тебя, мужественный воин, с Днем украинского добровольца! Пусть твоя смелость будет всегда в примере для следующих поколений!
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Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Береги себя и скорее возвращайся домой!
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Поздравляю, наш неутомимый защитник! Сегодня твой день, когда мы со всем уважением чествуем твое бесстрашие и самоотверженность. Любим тебя и ждем твоего возвращения домой!
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С Днем украинского добровольца! Желаю тебе новых свершений, ярких побед и несокрушимой веры в будущее нашей страны.
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Поздравляю с Днем украинского добровольца! Пусть твой путь будет освещен победами, а твоим сердцем всегда будет руководить любовь к Украине.
День украинского добровольца 2024 — искренние поздравления в стихах на украинском языке
З відважним Днем тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім’я і воля.
***
Вибрали ви спати не у теплій хаті,
А в ровах, окопах в цю весняну ніч.
Хлопці добровольці будуть вирушати,
Щоби визволяти український схід.
Вибирають чути, як ревуть снаряди,
Риють бомби землю, виють літаки,
Вибирають танки, кулі, автомати
Замість страви вдома – будуть сухпайки.
Кинули дивани, вимкнули новини
І нові події створюють самі,
Хлопці добровольці, ви прийдіть живими!
Хай минають кулі вас у цій війні.
***
Зі святом державним тебе привітаю!
Відваги й наснаги тобі побажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
З Днем добровольця!
Нехай сонце буде за віконцем,
А ти завжди мужнім будь,
Честь й відвагу ти здобудь!
Від напасті не ховайся
І всього ти добивайся!
***
З Днем добровольця вітаю!
Мужності тобі бажаю.
Неба мирного над головою
І ніколи не пізнати бою.
***
Тебе, мій добровольцю, я вітаю!
І від душі тобі бажаю,
Кохання, радості, добра.
А нам — безхмарного життя!
***
Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!
І вся країна вклонилася тобі!
Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!
Не змінюйся на цій війні!
Ти сміливий, хоробрий чемпіон,
З'явився в березні таки на полігон.
Дітей і матерів ти захищав,
На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.
Велика ти людина, я радий що ти є,
Не кожен зможе боронити так своє!
Красивые поздравления с Днем украинского добровольца в открытках 2024 года
День украинского добровольца 14 марта — видеопоздравления
Напомним, ранее мы писали подробный календарь праздников и выходных дней на март 2024 года.
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