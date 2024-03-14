С Днем украинского добровольца 2024 — поздравления в открытках, прозе и стихах

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В этот четверг, 14 марта, украинцы отмечают важную дату — День добровольца. Этот праздник был основан, чтобы достойно почтить каждого храброго украинца, защитника и защитницу, отправившихся на войну, чтобы бороться с российскими оккупантами. Чтобы подарить каждому из нас светлое будущее в свободной и независимой Украине.

Новини.LIVE сделал подборку красивых и искренних поздравлений с Днем украинского добровольца 2024 года.

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Дата 14 марта была выбрана неслучайно. Она посвящена событиям 2014, когда добровольцы из самообороны Майдана прибыли на военный полигон в Новых Петровцах. Из них сформирован Первый добровольческий батальон, участвовавший в АТО.

Одним из известнейших добровольческих батальонов в настоящее время является полк "Азов", сформированный в мае 2014 года в Мариуполе.

Также с февраля 2023 года в Украине начала формироваться "Гвардия наступления" — штурмовые бригады, которые набирают добровольцев для противостояния российской агрессии.

Украинские военнослужащие. Фото: ck-oda.gov.ua

Поздравление с Днем украинского добровольца в прозе

Дорогой друг, хочу пожелать тебе в этот день не терять веру и мотивацию. Пусть каждый день приносит новые победы над врагами. Верим в светлое будущее. Слава Украине!

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С Днем украинского добровольца, друг! Ты настоящий пример того, как сила воли и любовь к родной земле могут изменить мир.

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Поздравляю с Днем украинского добровольца! От всего сердца желаю силы и твердости духа, энергии и оптимизма, благополучия и надежного тыла в семье.

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Поздравляю с 14 марта — праздником отваги, мужества, доблести и чести — Днем украинского добровольца. Будьте цели и здоровы, берегите себя! Все будет Украина!

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Поздравляю с Днем украинского добровольца! Благодарю тебя, герой! Желаю крепкого здоровья, мудрости и успехов во всех делах! Мы все ждем тебя дома!

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Поздравляю тебя, мужественный воин, с Днем украинского добровольца! Пусть твоя смелость будет всегда в примере для следующих поколений!

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Поздравляю с 14 марта, Днем добровольца и праздником мужества, смелости и преданности! Береги себя и скорее возвращайся домой!

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Поздравляю, наш неутомимый защитник! Сегодня твой день, когда мы со всем уважением чествуем твое бесстрашие и самоотверженность. Любим тебя и ждем твоего возвращения домой!

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С Днем украинского добровольца! Желаю тебе новых свершений, ярких побед и несокрушимой веры в будущее нашей страны.

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Поздравляю с Днем украинского добровольца! Пусть твой путь будет освещен победами, а твоим сердцем всегда будет руководить любовь к Украине.

Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

День украинского добровольца 2024 — искренние поздравления в стихах на украинском языке

З відважним Днем тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім’я і воля.

***

Вибрали ви спати не у теплій хаті,

А в ровах, окопах в цю весняну ніч.

Хлопці добровольці будуть вирушати,

Щоби визволяти український схід.

Вибирають чути, як ревуть снаряди,

Риють бомби землю, виють літаки,

Вибирають танки, кулі, автомати

Замість страви вдома – будуть сухпайки.

Кинули дивани, вимкнули новини

І нові події створюють самі,

Хлопці добровольці, ви прийдіть живими!

Хай минають кулі вас у цій війні.

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

З Днем добровольця!

Нехай сонце буде за віконцем,

А ти завжди мужнім будь,

Честь й відвагу ти здобудь!

Від напасті не ховайся

І всього ти добивайся!

***

З Днем добровольця вітаю!

Мужності тобі бажаю.

Неба мирного над головою

І ніколи не пізнати бою.

***

Тебе, мій добровольцю, я вітаю!

І від душі тобі бажаю,

Кохання, радості, добра.

А нам — безхмарного життя!

***

Мій друже, ти герой, пишаюся тобою!

І вся країна вклонилася тобі!

Доброволець-воїн, залишайся ж ти собою!

Не змінюйся на цій війні!

Ти сміливий, хоробрий чемпіон,

З'явився в березні таки на полігон.

Дітей і матерів ти захищав,

На смерть під кулями і в день, і в ніч стояв.

Велика ти людина, я радий що ти є,

Не кожен зможе боронити так своє!

Красивые поздравления с Днем украинского добровольца в открытках 2024 года

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем украинского добровольца. Фото: Новини.LIVE

День украинского добровольца 14 марта — видеопоздравления

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