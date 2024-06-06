Привітання з Днем журналіста 2024 — листівки українською мовою, проза та вірші

Журналістка з мікрофоном перед камерою. Фото: depositphotos.com

У цей четвер, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти. Обов'язково привітайте ваших колег, знайомих, друзів, рідних та близьких, які обрали цю чудову професію.

Новини.LIVE підготував до Дня журналіста 2024 року красиві побажання у прозі та віршах, а також оригінальні листівки до свята.

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День журналіста 6 червня — красиві побажання у прозі та своїми словами

Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом! Бажаю тільки цікавих подій та позитивних новин. Нехай зарплата тішить, а конкуренти кусають лікті.

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У наші важкі часи професія журналіста стала ще важливішою та складнішою. Тому у твоє професійне свято бажаю сталевих нервів, неймовірної сили духу та невичерпної чесності! З Днем журналіста України!

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Ну, що, зі святом, друже — з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!

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Вітаю з Днем журналіста! Бажаю, щоб натхнення ніколи не покидало, зарплати були гідними, а новини добрими. Бажаю невдовзі написати про закінчення війни та перемогу України!

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Нехай кожна новина дається легко, а правильні слова підбираються самі собою. Нехай читачі ніколи не залишаються байдужими. З Днем журналіста України!

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Від щирого серця я вітаю з твоїм професійним святом — Днем журналіста! Такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається в Україні та у світі. Дякую тобі за плідну працю. Нехай робота надихає та окриляє тебе.

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У цей день бажаю гострого пера, влучних нотаток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Зі святом!

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Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за шляхетну та відповідальну журналістську працю. За щирі репортажі, нариси, статті. Зі святом, журналісте!

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День журналіста в Україні – це особливе свято! Раз в рік вітають тих, хто стоїть на сторожі новин кожен день! Нехай буде мир, свобода слова, а ваша робота нехай буде недаремною та нехай несе істину. Зі святом!

Привітання з Днем журналіста 2024 року у віршах українською мовою

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх — відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани —

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви — капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"...

***

Ваша зброя — слово,

Штик у вас — перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Зі святом журналісти!

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри.

З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,

І новини — не новини для вас,

Аналіз ситуацій, тінь гламуру,

І президент — і в профіль, і в анфас!

Бажаємо свободи слова,

Польоту думок, натхнення джек-пот,

І вітаємо вас з днем журналіста,

Міцного здоров'я та творчих пригод!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин — у День журналіста!

***

Нам так важливо про життя побільше знати,

Де ж інформацію таку наразі взяти?

А журналісти багато чого знають,

Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей — ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

День журналіста 2024 — привітання у яскравих листівках

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем журналіста 2024

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