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День журналіста України 2024 — красиві побажання і оригінальні листівки до свята

6 червня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Привітання з Днем журналіста 2024 — листівки українською мовою, проза та вірші
Журналістка з мікрофоном перед камерою. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У цей четвер, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти. Обов'язково привітайте ваших колег, знайомих, друзів, рідних та близьких, які обрали цю чудову професію. 

Новини.LIVE підготував до Дня журналіста 2024 року красиві побажання у прозі та віршах, а також оригінальні листівки до свята. 

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День журналіста 6 червня — красиві побажання у прозі та своїми словами

Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом! Бажаю тільки цікавих подій та позитивних новин. Нехай зарплата тішить, а конкуренти кусають лікті.

***

У наші важкі часи професія журналіста стала ще важливішою та складнішою. Тому у твоє професійне свято бажаю сталевих нервів, неймовірної сили духу та невичерпної чесності! З Днем журналіста України!

***

Ну, що, зі святом, друже — з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!

***

Вітаю з Днем журналіста! Бажаю, щоб натхнення ніколи не покидало, зарплати були гідними, а новини добрими. Бажаю невдовзі написати про закінчення війни та перемогу України!

***

Нехай кожна новина дається легко, а правильні слова підбираються самі собою. Нехай читачі ніколи не залишаються байдужими. З Днем журналіста України!

***

Від щирого серця я вітаю з твоїм професійним святом — Днем журналіста! Такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається в Україні та у світі. Дякую тобі за плідну працю. Нехай робота надихає та окриляє тебе. 

*** 

У цей день бажаю гострого пера, влучних нотаток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Зі святом!

***

Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за шляхетну та відповідальну журналістську працю. За щирі репортажі, нариси, статті. Зі святом, журналісте!

***

День журналіста в Україні – це особливе свято! Раз в рік вітають тих, хто стоїть на сторожі новин кожен день! Нехай буде мир, свобода слова, а ваша робота нехай буде недаремною та нехай несе істину. Зі святом!

Привітання з Днем журналіста 2024 року у віршах українською мовою 

Добра шановні Вам, наснаги, 
Любові, щедрості, тепла. 
На перехрестях всіх — відваги, 
Щоб доля матір’ю була. 
Бо ваше слово світ будує, 
На добрі справи підійма, 
Загати розбрату руйнує, 
Негідників пером дойма. 
Суспільні болі й серця рани — 
Проходять, звісно, все крізь Вас. 
Не рядові Ви — капітани 
Космічних і життєвих трас. 
Подяка Вам, четверта владо, 
За Ваші помисли й діла, 
Вітаю Вас сьогодні радо, 
З повагою кажу: "Хвала!"...

*** 

Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!

***

Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.

***

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!

***

Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей — ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

День журналіста 2024 — привітання у яскравих листівках 

День журналіста 6 червня — красиві побажання
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста 2024 — привітання у яскравих листівках
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста України 2024 — красиві побажання і оригінальні листівки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста України 2024 — оригінальні листівки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста 2024 — привітання
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста 2024 — картинки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста 2024 — листівки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста України 6 червня — оригінальні та яскраві листівки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE
День журналіста України 6 червня — яскраві листівки
Привітання з Днем журналіста 2024. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем журналіста 2024

 

 

Також пропонуємо скористатися календарем професійних, міжнародних та державних свят червня 2024 року, щоб не пропустити важливі події.

День журналіста
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