Привітання з Днем журналіста 2024 — листівки українською мовою, проза та вірші

День журналіста України 2024 — красиві побажання і оригінальні листівки до свята
У цей четвер, 6 червня, своє професійне свято відзначають журналісти. Обов'язково привітайте ваших колег, знайомих, друзів, рідних та близьких, які обрали цю чудову професію.
Новини.LIVE підготував до Дня журналіста 2024 року красиві побажання у прозі та віршах, а також оригінальні листівки до свята.
День журналіста 6 червня — красиві побажання у прозі та своїми словами
Друже, щиро вітаю тебе з професійним святом! Бажаю тільки цікавих подій та позитивних новин. Нехай зарплата тішить, а конкуренти кусають лікті.
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У наші важкі часи професія журналіста стала ще важливішою та складнішою. Тому у твоє професійне свято бажаю сталевих нервів, неймовірної сили духу та невичерпної чесності! З Днем журналіста України!
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Ну, що, зі святом, друже — з Днем журналіста! Я бажаю тобі гострих тем, невичерпного натхнення, мирного неба над головою та задоволення від творчості!
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Вітаю з Днем журналіста! Бажаю, щоб натхнення ніколи не покидало, зарплати були гідними, а новини добрими. Бажаю невдовзі написати про закінчення війни та перемогу України!
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Нехай кожна новина дається легко, а правильні слова підбираються самі собою. Нехай читачі ніколи не залишаються байдужими. З Днем журналіста України!
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Від щирого серця я вітаю з твоїм професійним святом — Днем журналіста! Такі люди як ти допомагають нам завжди знати все найцікавіше і найважливіше, що відбувається в Україні та у світі. Дякую тобі за плідну працю. Нехай робота надихає та окриляє тебе.
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У цей день бажаю гострого пера, влучних нотаток, безстрашних викриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналістському терені. Зі святом!
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Четверта влада. Ні більше, ні менше. Саме так назвала тебе сама історія. Тому прийми в День журналіста вдячність за шляхетну та відповідальну журналістську працю. За щирі репортажі, нариси, статті. Зі святом, журналісте!
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День журналіста в Україні – це особливе свято! Раз в рік вітають тих, хто стоїть на сторожі новин кожен день! Нехай буде мир, свобода слова, а ваша робота нехай буде недаремною та нехай несе істину. Зі святом!
Привітання з Днем журналіста 2024 року у віршах українською мовою
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх — відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани —
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви — капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"...
***
Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!
***
Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!
***
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!
***
Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей — ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
День журналіста 2024 — привітання у яскравих листівках
Відеопривітання з Днем журналіста 2024
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