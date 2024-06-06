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День журналиста Украины 2024 — красивые пожелания и оригинальные открытки

6 июня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Поздравления с Днем журналиста 2024 — открытки на украинском языке, проза и стихи
Журналист с микрофоном перед камерой. Фото: depositphotos.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этот четверг, 6 июня, свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Обязательно поздравьте ваших коллег, знакомых, друзей, родных и близких, избравших эту замечательную профессию.

Новини.LIVE подготовил ко Дню журналиста 2024 года красивые пожелания в прозе и стихах, а также оригинальные открытки к празднику.

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День журналиста 6 июня — красивые пожелания в прозе и своими словами

Друг, искренне поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю только интересных событий и позитивных новостей. Пусть зарплата радует, а конкуренты кусают локти.

***

В наши трудные времена профессия журналиста стала еще важнее и сложнее. Поэтому в твой профессиональный праздник желаю стальных нервов, невероятной силы духа и неисчерпаемой честности! С Днем журналиста Украины!

***

Ну что, с праздником, друг — с Днем журналиста! Я желаю тебе острых тем, неиссякаемого вдохновения, мирного неба над головой и удовольствия от творчества!

***

Поздравляю с Днем журналиста! Желаю, чтобы вдохновение никогда не покидало, зарплаты были достойными, а новости хорошими. Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины!

***

Пусть любая новость дается просто, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются безучастными. С Днем журналиста Украины!

***

От всего сердца я поздравляю с твоим профессиональным праздником — Днем журналиста! Такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в Украине и мире. Благодарю тебя за плодотворный труд. Пусть работа вдохновляет и окрыляет тебя.

***

В этот день желаю острого пера, точных заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником!

***

Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя сама история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный журналистский труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. С праздником, журналист!

***

День журналиста в Украине — это особенный праздник! Раз в год поздравляют тех, кто стоит на страже новостей каждый день! Да будет мир, свобода слова, а ваша работа да будет не напрасной и да несет истину. С праздником!

Поздравление с Днем журналиста 2024 года в стихах на украинском языке

Добра шановні Вам, наснаги, 
Любові, щедрості, тепла. 
На перехрестях всіх — відваги, 
Щоб доля матір’ю була. 
Бо ваше слово світ будує, 
На добрі справи підійма, 
Загати розбрату руйнує, 
Негідників пером дойма. 
Суспільні болі й серця рани — 
Проходять, звісно, все крізь Вас. 
Не рядові Ви — капітани 
Космічних і життєвих трас. 
Подяка Вам, четверта владо, 
За Ваші помисли й діла, 
Вітаю Вас сьогодні радо, 
З повагою кажу: "Хвала!"...

*** 

Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!

***

Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.

***

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!

***

Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей — ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

День журналиста 2024 — поздравления в ярких открытках

День журналиста 6 июня — красивые пожелания
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста 2024 — поздравления в ярких открытках
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста Украины 2024 — красивые пожелания и оригинальные открытки.
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста Украины 2024 — оригинальные открытки.
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста 2024 — приветствие
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста 2024 — картинки.
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста 2024 — открытки.
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста Украины 6 июня — оригинальные и яркие открытки.
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE
День журналиста Украины 6 июня - яркие открытки
Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем журналиста 2024

 

 

Также предлагаем воспользоваться календарем профессиональных, международных и государственных праздников июня 2024, чтобы не пропустить важные события.

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