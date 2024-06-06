Поздравления с Днем журналиста 2024 — открытки на украинском языке, проза и стихи

День журналиста Украины 2024 — красивые пожелания и оригинальные открытки
В этот четверг, 6 июня, свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Обязательно поздравьте ваших коллег, знакомых, друзей, родных и близких, избравших эту замечательную профессию.
Новини.LIVE подготовил ко Дню журналиста 2024 года красивые пожелания в прозе и стихах, а также оригинальные открытки к празднику.
День журналиста 6 июня — красивые пожелания в прозе и своими словами
Друг, искренне поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю только интересных событий и позитивных новостей. Пусть зарплата радует, а конкуренты кусают локти.
***
В наши трудные времена профессия журналиста стала еще важнее и сложнее. Поэтому в твой профессиональный праздник желаю стальных нервов, невероятной силы духа и неисчерпаемой честности! С Днем журналиста Украины!
***
Ну что, с праздником, друг — с Днем журналиста! Я желаю тебе острых тем, неиссякаемого вдохновения, мирного неба над головой и удовольствия от творчества!
***
Поздравляю с Днем журналиста! Желаю, чтобы вдохновение никогда не покидало, зарплаты были достойными, а новости хорошими. Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины!
***
Пусть любая новость дается просто, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются безучастными. С Днем журналиста Украины!
***
От всего сердца я поздравляю с твоим профессиональным праздником — Днем журналиста! Такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в Украине и мире. Благодарю тебя за плодотворный труд. Пусть работа вдохновляет и окрыляет тебя.
***
В этот день желаю острого пера, точных заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником!
***
Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя сама история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный журналистский труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. С праздником, журналист!
***
День журналиста в Украине — это особенный праздник! Раз в год поздравляют тех, кто стоит на страже новостей каждый день! Да будет мир, свобода слова, а ваша работа да будет не напрасной и да несет истину. С праздником!
Поздравление с Днем журналиста 2024 года в стихах на украинском языке
Добра шановні Вам, наснаги,
Любові, щедрості, тепла.
На перехрестях всіх — відваги,
Щоб доля матір’ю була.
Бо ваше слово світ будує,
На добрі справи підійма,
Загати розбрату руйнує,
Негідників пером дойма.
Суспільні болі й серця рани —
Проходять, звісно, все крізь Вас.
Не рядові Ви — капітани
Космічних і життєвих трас.
Подяка Вам, четверта владо,
За Ваші помисли й діла,
Вітаю Вас сьогодні радо,
З повагою кажу: "Хвала!"...
***
Ваша зброя — слово,
Штик у вас — перо,
Їх використовуйте
Людям на добро!
Зі святом журналісти!
***
Висвітлює життя завжди доречно,
За мить відображає часу плин,
І навіть там, де бути небезпечно,
Йому не обійтися без новин.
Сьогодні Україна відзначає
День журналіста. Тож бажаєм вам
Хай сонце ясно світить й не згасає,
Наче маяк далеким кораблям.
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди — на роки!
І хай таланить вам без міри.
З днем журналіста!
***
Ви, як завжди в курсі подій,
І новини — не новини для вас,
Аналіз ситуацій, тінь гламуру,
І президент — і в профіль, і в анфас!
Бажаємо свободи слова,
Польоту думок, натхнення джек-пот,
І вітаємо вас з днем журналіста,
Міцного здоров'я та творчих пригод!
***
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
І щастя, хоча спокій лише сниться,
І лише радісних новин — у День журналіста!
***
Нам так важливо про життя побільше знати,
Де ж інформацію таку наразі взяти?
А журналісти багато чого знають,
Й новини людям всім розповідають.
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей — ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
День журналиста 2024 — поздравления в ярких открытках
Видеопоздравления с Днем журналиста 2024
Также предлагаем воспользоваться календарем профессиональных, международных и государственных праздников июня 2024, чтобы не пропустить важные события.
Читайте Новини.LIVE!