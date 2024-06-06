Поздравления с Днем журналиста 2024 — открытки на украинском языке, проза и стихи

Журналист с микрофоном перед камерой. Фото: depositphotos.com

В этот четверг, 6 июня, свой профессиональный праздник отмечают журналисты. Обязательно поздравьте ваших коллег, знакомых, друзей, родных и близких, избравших эту замечательную профессию.

Новини.LIVE подготовил ко Дню журналиста 2024 года красивые пожелания в прозе и стихах, а также оригинальные открытки к празднику.

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День журналиста 6 июня — красивые пожелания в прозе и своими словами

Друг, искренне поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю только интересных событий и позитивных новостей. Пусть зарплата радует, а конкуренты кусают локти.

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В наши трудные времена профессия журналиста стала еще важнее и сложнее. Поэтому в твой профессиональный праздник желаю стальных нервов, невероятной силы духа и неисчерпаемой честности! С Днем журналиста Украины!

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Ну что, с праздником, друг — с Днем журналиста! Я желаю тебе острых тем, неиссякаемого вдохновения, мирного неба над головой и удовольствия от творчества!

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Поздравляю с Днем журналиста! Желаю, чтобы вдохновение никогда не покидало, зарплаты были достойными, а новости хорошими. Желаю вскоре написать об окончании войны и победе Украины!

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Пусть любая новость дается просто, а правильные слова подбираются сами собой. Пусть читатели никогда не остаются безучастными. С Днем журналиста Украины!

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От всего сердца я поздравляю с твоим профессиональным праздником — Днем журналиста! Такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в Украине и мире. Благодарю тебя за плодотворный труд. Пусть работа вдохновляет и окрыляет тебя.

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В этот день желаю острого пера, точных заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном, но порой рискованном журналистском поприще. С праздником!

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Четвертая власть. Ни больше, ни меньше. Именно так назвала тебя сама история. Поэтому прими в День журналиста благодарность за благородный и ответственный журналистский труд. За искренние репортажи, очерки, статьи. С праздником, журналист!

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День журналиста в Украине — это особенный праздник! Раз в год поздравляют тех, кто стоит на страже новостей каждый день! Да будет мир, свобода слова, а ваша работа да будет не напрасной и да несет истину. С праздником!

Поздравление с Днем журналиста 2024 года в стихах на украинском языке

Добра шановні Вам, наснаги,

Любові, щедрості, тепла.

На перехрестях всіх — відваги,

Щоб доля матір’ю була.

Бо ваше слово світ будує,

На добрі справи підійма,

Загати розбрату руйнує,

Негідників пером дойма.

Суспільні болі й серця рани —

Проходять, звісно, все крізь Вас.

Не рядові Ви — капітани

Космічних і життєвих трас.

Подяка Вам, четверта владо,

За Ваші помисли й діла,

Вітаю Вас сьогодні радо,

З повагою кажу: "Хвала!"...

***

Ваша зброя — слово,

Штик у вас — перо,

Їх використовуйте

Людям на добро!

Зі святом журналісти!

***

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди — на роки!

І хай таланить вам без міри.

З днем журналіста!

***

Ви, як завжди в курсі подій,

І новини — не новини для вас,

Аналіз ситуацій, тінь гламуру,

І президент — і в профіль, і в анфас!

Бажаємо свободи слова,

Польоту думок, натхнення джек-пот,

І вітаємо вас з днем журналіста,

Міцного здоров'я та творчих пригод!

***

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин — у День журналіста!

***

Нам так важливо про життя побільше знати,

Де ж інформацію таку наразі взяти?

А журналісти багато чого знають,

Й новини людям всім розповідають.

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей — ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

День журналиста 2024 — поздравления в ярких открытках

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем журналиста 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем журналиста 2024

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