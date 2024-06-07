Людям з цією групою крові заборонено вживати алкоголь — хто ризикує найбільше

Дівчина дивиться на келих вина. Фото: istockphoto.com

Деякі вчені та лікарі вважають, що існує прямий зв'язок між групою крові та впливом алкоголю на організм. Так, деякі краще переносять наслідки вживання спиртних напоїв, а для інших це може мати катастрофічні зміни в організмі.

Людям з якою групою крові взагалі протипоказано вживати алкоголь, пише Український центр лікування залежності.

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І група крові

Одне з досліджень, проведених у США, демонструє, що серед людей з алкогольною залежністю найменше тих, хто має I групу крові. Але це не означає, що вони застраховані від такої залежності на 100%. Щобільше зловживання може спровокувати хвороби шлунково-кишкового тракту або появи деменції у більш зрілому віці.

Дівчині наливають келих вина. Фото: depositphotos.com

ІІ група крові

Якщо у вас друга група крові, вам можна тільки поспівчувати. Річ у тім, що через особливості роботи надниркових залоз у таких людей в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати це алкоголем.

Крім того, власникам другої групи крові спиртні напої допомагають легко позбутися відчуття стресу. Якщо взяти за звичку боротися з проблемами саме таким способом, то згодом це може призвести до алкоголізму.



Американські лікарі, які займалися лікуванням алкоголізму у США та в Японії, стверджують, що половина їхніх пацієнтів — це люди саме з другою групою крові.

Чоловік страждає від алкоголізму. Фото: shutterstock.com

ІІІ група крові

Люди з цією групою крові мають міцний організм, який здатен ефективно боротися з етанолом та ацетальдегідом, тому вони можуть відчувати менші побічні ефекти від споживання алкоголю.

Однак вони також ризикують стати залежними. А зловживання спиртним може призвести до захворювань серця та печінки.



Компанія випиває. Фото: google.com

ІV група крові

За висновками лікарів та вчених, найбільш стійкими до алкоголю вважаються люди з четвертою групою крові. Проте їм також радять виключити алкоголь, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.

Важливо

Лікарі нікому не радять вживати спиртне, навіть у помірних дозах. Варто розуміти, що алкоголь — токсин, з яким бореться наш організм. А тому вживання спиртних напоїв може мати негативні та непоправні наслідки для здоров'я.

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