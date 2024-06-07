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Діє гірше за отруту — людям з цією групою крові заборонено вживати спиртні напої

7 червня 2024 21:24
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Людям з цією групою крові заборонено вживати алкоголь — хто ризикує найбільше
Дівчина дивиться на келих вина. Фото: istockphoto.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Деякі вчені та лікарі вважають, що існує прямий зв'язок між групою крові та впливом алкоголю на організм. Так, деякі краще переносять наслідки вживання спиртних напоїв, а для інших це може мати катастрофічні зміни в організмі. 

Людям з якою групою крові взагалі протипоказано вживати алкоголь, пише Український центр лікування залежності. 

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І група крові 

Одне з досліджень, проведених у США, демонструє, що серед людей з алкогольною залежністю найменше тих, хто має I групу крові. Але це не означає, що вони застраховані від такої залежності на 100%. Щобільше зловживання може спровокувати хвороби шлунково-кишкового тракту або появи деменції у більш зрілому віці. 

 

Чи можна людям з першою групою крові вживати алкоголь
Дівчині наливають келих вина. Фото: depositphotos.com

ІІ група крові

Якщо у вас друга група крові, вам можна тільки поспівчувати. Річ у тім, що через особливості роботи надниркових залоз у таких людей в крові недостатньо глюкози, і вони на підсвідомому рівні намагаються компенсувати це алкоголем.

Крім того, власникам другої групи крові спиртні напої допомагають легко позбутися відчуття стресу. Якщо взяти за звичку боротися з проблемами саме таким способом, то згодом це може призвести до алкоголізму. 
 
Американські лікарі, які займалися лікуванням алкоголізму у США та в Японії, стверджують, що половина їхніх пацієнтів — це люди саме з другою групою крові. 

 

Чи можна людям з другою групою крові вживати алкоголь
Чоловік страждає від алкоголізму. Фото: shutterstock.com

ІІІ група крові

Люди з цією групою крові мають міцний організм, який здатен ефективно боротися з етанолом та ацетальдегідом, тому вони можуть відчувати менші побічні ефекти від споживання алкоголю.

Однак вони також ризикують стати залежними. А зловживання спиртним може призвести до захворювань серця та печінки.  
 

Чи можна людям з другою групою крові вживати алкоголь
Компанія випиває. Фото: google.com

ІV група крові

За висновками лікарів та вчених, найбільш стійкими до алкоголю вважаються люди з четвертою групою крові. Проте їм також радять виключити алкоголь, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. 

Важливо 

Лікарі нікому не радять вживати спиртне, навіть у помірних дозах. Варто розуміти, що алкоголь — токсин, з яким бореться наш організм. А тому вживання спиртних напоїв може мати негативні та непоправні наслідки для здоров'я. 

 

Раніше ми писали, у батьків з якою групою крові народжуються найталановитіші діти.

Нагадаємо, ми розповідали, хто ваш ідеальний партнер за групою крові.

Також радимо дізнатися, що група крові може розповісти про ваш характер. 

алкоголь
лікарі
група крові
поради
здоров'я
залежність

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