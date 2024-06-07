Людям с этой группой крови запрещено употреблять алкоголь — кто рискует больше всего

Девушка смотрит на бокал вина. Фото: istockphoto.com

Некоторые ученые и врачи считают, что существует прямая связь между группой крови и влиянием алкоголя на организм. Так, некоторые лучше переносят последствия употребления спиртных напитков, а для других это может иметь катастрофические изменения в организме.

Людям, с какой группой крови вообще противопоказано употреблять алкоголь, пишет Украинский центр лечения зависимости.

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І группа крови

Одно из исследований, проведенных в США, демонстрирует, что среди людей с алкогольной зависимостью меньше тех, кто имеет I группу крови. Но это не значит, что они застрахованы от такой зависимости на 100%. Более того, злоупотребление может спровоцировать болезни желудочно-кишечного тракта или появление деменции в более зрелом возрасте.

Девушке наливают бокал вина. Фото: depositphotos.com

ІІ группа крови

Если у вас вторая группа крови, вам можно только посочувствовать. Дело в том, что из-за особенностей работы надпочечников у таких людей в крови недостаточно глюкозы, и они на подсознательном уровне пытаются компенсировать это алкоголем.

Кроме того, владельцам второй группы крови спиртные напитки помогают легко избавиться от ощущения стресса. Если взять за привычку бороться с проблемами именно таким способом, то это может привести к алкоголизму.



Американские врачи, занимавшиеся лечением алкоголизма в США и Японии, утверждают, что половина их пациентов — это люди именно со второй группой крови.

Мужчина страдает от алкоголизма. Фото: shutterstock.com

ІІІ группа крови

Люди с этой группой крови обладают крепким организмом, способным эффективно бороться с этанолом и ацетальдегидом, поэтому они могут испытывать меньшие побочные эффекты от потребления алкоголя.

Однако они тоже рискуют стать зависимыми. А злоупотребление спиртным может привести к заболеваниям сердца и печени.

Компания выпивает. Фото: google.com

IV группа крови

По выводам врачей и ученых, наиболее устойчивыми к алкоголю считаются люди с четвертой группой крови. Однако им также советуют исключить алкоголь, чтобы не навредить своему здоровью.

Важно

Врачи никому не советуют употреблять спиртное даже в умеренных дозах. Следует понимать, что алкоголь — токсин, с которым борется наш организм. Поэтому употребление спиртных напитков может иметь негативные и непоправимые последствия для здоровья.

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