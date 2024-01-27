Третя дружина Остапчука відкрила салон на його гроші — реакція Дьоміна

Ведучий Володимир Остапчук зі своєю дружиною Катериною Полтавською. Фото: Instagram Володимира Остапчука

Український радіоведучий і блогер Слава Дьомін заявив, що молода дружина актора Володимира Остапчука створила власний бізнес. За думкою відомого ведучого, гроші на цей бізнес Катерина Полтавська взяла у свого чоловіка.

Про це Слава Дьомін розповів на своєму каналі в YouTube.

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Слава Дьомін про власний бізнес Катерини Полтавської

Відомий радіоведучий висловився про те, що молода кохана українського актора і шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська створила власний бізнес. Зокрема, жінка відкрила свій салон краси, адже не хоче більше залежати від чоловіка.

"Дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська відкрила власний бізнес на гроші чоловіка. Це салон краси, де роблять і лазерну епіляцію, і масажі. Володимир дуже часто піарив цей салон, ще до відкриття. На сторінку цього салону вже підписалося близько трьох тисяч людей. А Катерина каже, що не звикла працювати на когось і хоче заробляти для того, щоб в подальшому не бути залежною від чоловіка", — зазначив Слава Дьомін.

Слава Дьомін про молоду дружину Володимира Остапчука. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, ведучий зазначив, що Катерина записала цей салон краси на своє ім’я. Але Дьомін заявив, що на відкриття такого місця в центрі столиці потрібні неабиякі кошти, тому він вважає, що їх Катерині дав саме Володимир.

"А ще дівчина каже, що це особисто її салон, і зареєстрований він на її ФОП. Але, ми ж знаємо, що для того, щоб відкрити салон у центрі Києва, потрібні вклади, і не маленькі. Щось мені підказує, що інвестор все ж є, і Катерина живе з цим інвестором. Але поки це лише мої припущення", — також додав український ведучий.

Подарунок Катерині Полтавській за 60 тисяч гривень

Не так давно молода дружина Володимира Остапчука розповіла про те, що він їй подарував на День святого Миколая. Виявляється, у вигляді подарунку Володимир презентував своїй дружині золоту каблучку з діамантами. Але Катерина розповіла, що саме вона попросила у свого чоловіка придбати цю каблучку.

Каблучка Катерини Полтавської від Володимира Остапчука. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Листування Катерини Полтавської і Володимира Остапчука. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Слід зазначити, що вартість цього подарунку становить 60 тисяч гривень.

Вартість каблучки в Катерини Полтавської. Фото: скриншот із сайту SOVA

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