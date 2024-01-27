Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Демин заявил, что супруга Остапчука открыла бизнес за его средства arrow

Демин заявил, что супруга Остапчука открыла бизнес за его средства

27 января 2024 06:35
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Третья жена Остапчука открыла салон на его деньги — реакция Демина
Ведущий Владимир Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской. Фото: Instagram Владимира Остапчука
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин заявил, что молодая жена актера Владимира Остапчука создала свой бизнес. По мнению известного ведущего, деньги на этот бизнес Екатерина Полтавская взяла у своего мужа.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Слава Демин о собственном бизнесе Екатерины Полтавской

Известный радиоведущий высказался, что молодая возлюбленная украинского актера и шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская создала собственный бизнес. В частности, женщина открыла свой салон красоты, ведь не хочет больше зависеть от мужчины.

"Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская открыла собственный бизнес на деньги мужа. Это салон красоты, где делают и лазерную эпиляцию, и массажи. Владимир очень часто пиарил этот салон, еще до открытия. На страницу этого салона уже подписалось около трех тысяч человек. А Екатерина говорит, что не привыкла работать на кого-то и хочет зарабатывать для того, чтобы в дальнейшем не быть зависимой от мужа", — отметил Слава Демин.

Слава Демин о молодой жене Владимире Остапчуке
Слава Демин о молодой жене Владимира Остапчука. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, ведущий отметил, что Екатерина записала этот салон красоты на свое имя. Но Демин заявил, что на открытие такого места в центре столицы нужны большие средства, поэтому он считает, что их Екатерине дал именно Владимир.

"А еще девушка говорит, что это лично ее салон, и зарегистрирован он на ее ФЛП. Но мы же знаем, что для того, чтобы открыть салон в центре Киева, нужны вложения, и не маленькие. Что-то мне подсказывает, что инвестор все же есть, и Екатерина живет с этим инвестором. Но пока это только мои предположения", — также добавил украинский ведущий.

Подарок Екатерине Полтавской за 60 тысяч гривен

Не так давно молодая жена Владимира Остапчука рассказала о том, что он подарил ей на День святого Николая. Оказывается, в виде подарка Владимир презентовал своей жене золотое кольцо с бриллиантами. Но Екатерина рассказала, что именно она попросила у своего мужа приобрести это кольцо.

Stories со страницы Екатерины Полтавской
Кольцо Екатерины Полтавской от Владимира Остапчука. Фото: скриншот со Stories в Instagram
Stories со страницы Екатерины Полтавской
Переписка Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Следует отметить, что стоимость этого подарка составляет 60 тысяч гривен.

Стоимость кольца у Екатерины Полтавской
Стоимость кольца у Екатерины Полтавской. Фото: скриншот с сайта SOVA

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Слава Демин рассказал о болезни певца Melovin.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Владимира Остапчука призналась, есть ли у нее кто-то сейчас.

Также мы сообщали о том, что молодая жена Владимира Остапчука рассказала, как она изменилась.

Владимир Остапчук
шоу-бизнес
Слава Демин
Екатерина Полтавская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме