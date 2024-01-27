Третья жена Остапчука открыла салон на его деньги — реакция Демина

Ведущий Владимир Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской. Фото: Instagram Владимира Остапчука

Украинский радиоведущий и блогер Слава Демин заявил, что молодая жена актера Владимира Остапчука создала свой бизнес. По мнению известного ведущего, деньги на этот бизнес Екатерина Полтавская взяла у своего мужа.

Об этом Слава Демин рассказал на своем канале в YouTube.

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Слава Демин о собственном бизнесе Екатерины Полтавской

Известный радиоведущий высказался, что молодая возлюбленная украинского актера и шоумена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская создала собственный бизнес. В частности, женщина открыла свой салон красоты, ведь не хочет больше зависеть от мужчины.

"Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская открыла собственный бизнес на деньги мужа. Это салон красоты, где делают и лазерную эпиляцию, и массажи. Владимир очень часто пиарил этот салон, еще до открытия. На страницу этого салона уже подписалось около трех тысяч человек. А Екатерина говорит, что не привыкла работать на кого-то и хочет зарабатывать для того, чтобы в дальнейшем не быть зависимой от мужа", — отметил Слава Демин.

Слава Демин о молодой жене Владимира Остапчука. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, ведущий отметил, что Екатерина записала этот салон красоты на свое имя. Но Демин заявил, что на открытие такого места в центре столицы нужны большие средства, поэтому он считает, что их Екатерине дал именно Владимир.

"А еще девушка говорит, что это лично ее салон, и зарегистрирован он на ее ФЛП. Но мы же знаем, что для того, чтобы открыть салон в центре Киева, нужны вложения, и не маленькие. Что-то мне подсказывает, что инвестор все же есть, и Екатерина живет с этим инвестором. Но пока это только мои предположения", — также добавил украинский ведущий.

Подарок Екатерине Полтавской за 60 тысяч гривен

Не так давно молодая жена Владимира Остапчука рассказала о том, что он подарил ей на День святого Николая. Оказывается, в виде подарка Владимир презентовал своей жене золотое кольцо с бриллиантами. Но Екатерина рассказала, что именно она попросила у своего мужа приобрести это кольцо.

Кольцо Екатерины Полтавской от Владимира Остапчука. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Переписка Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Следует отметить, что стоимость этого подарка составляет 60 тысяч гривен.

Стоимость кольца у Екатерины Полтавской. Фото: скриншот с сайта SOVA

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