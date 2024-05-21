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Джерело романтики або виклик для нервів — як пережити Квіткову повню у травні 2024 року

21 травня 2024 07:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Квіткова повня 23 травня 2024 — як пережити та що зробити, щоб привабити успіх
Вплив Квіткової повні на життя. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В останній місяць весни на нас чекає особлива повня, яка отримала назву "Квіткова". За словами астрологів, цей період може принести у життя романтику, кохання, успіх у справах, а може й навпаки, стати причиною додаткових стресів та нервів. Тому варто знати, як до неї підготуватися. 

Новини.LIVE розповідає, що принесе повний Місяць у травні 2024 року, що категорично не можна робити у цей час, а що зробити варто, щоб залучити у життя успіх. 

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Коли настане повня у травні — точний час 

Місяць досягне повної фази 23 травня 2024 року о 16:53 за київським часом (13:53 GMT). Якщо небо буде ясним та не забрудненим міським світлом, то Місяць можна буде побачити більшим, ніж зазвичай. А ще він буде красивого золотистого кольору. 

Як зазначають астрологи, відчувати на собі вплив повні ми почнемо вже 22 травня, особливо пильними треба бути 23 числа. Також варто бути обережними у своїх думках та висловлюваннях 24 травня. 

 

Коли настане повня у травні — точний час
Квіткова повня у травні. Фото: freepik.com

Чому повню у травні називають Квітковою 

Таку особливу назву травневому повному Місяцю дали індіанці Північної Америки. Пов'язана вона із природними явищами та порами року. Адже якраз у цей період розквітає багато квітів.

Утім, ця повня у різних племен і народів має й інші назви:

  • Китай — Драконячий Місяць;
  • Південна півкуля — Бобровий або Морозний Місяць (оскільки у цій місцевості наближається зима);
  • кельти — Яскравий Місяць;
  • віккани — Заячий Місяць;
  • черокі — Місяць Землеробства. 

 

Чому повню у травні називають Квітковою 
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: freepik.com

Як Квіткова повня вплине на наші життя 

Як розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова), цей повний Місяць пройде у Стрільці. Якщо ви давно хотіли заявити про свої почуття або емоції, які вас бентежать, то травнева повня буде найвдалішим періодом. 

Повний Місяць у Стрільці — це енергія везіння, концентрація посилюється за два дні до і після повні. Гарний час, щоб зайнятися чимось дуже важливим, це також ідеальний час для створення бази, формування фундаменту. Благодійність напрацює вам гарну карму.

Також рекомендується направити енергію повні в Стрільці 23 травня на звершення планів, які з вами вже давно та на здобуття знань та навичок.

Варто контролювати у цей час свій гнів та негативні емоції, не піддаватися зайвій самокритиці та розпачу. Якщо щось вас дратує, то краще зайнятися спортом, фізичною роботою — це чудовий вихід з цієї надмірної емоційності. Є ризик зайвих витрат, тож перед тим як щось купити, добре все обміркуйте.

Астрологиня радить у період з 22 по 24 травня не піддаватися лінощам, контролювати свої бажання та визначити для себе певні обмеження.

 

 

Як Квіткова повня вплине на наші життя 
Квіткова повня у травні. Колаж: Новини.LIVE

Що можна робити у Квіткову повню 23 травня

Астрологи та езотерики радять на повню:

  • за можливості завершити усі справи;
  • виконати обіцяне;
  • повернути борги;
  • підбити підсумки;
  • зайнятися творчістю або саморозвитком;
  • виділити час на медитації;
  • висловити свої почуття та емоції, але без негативу. 

Що не можна робити у травневу повню 2024 року

Щоб уникнути неприємностей, у період повні не можна:

  • конфліктувати;
  • сваритися;
  • сумувати;
  • лінуватися;
  • починати нові проєкти;
  • ухвалювати важливі рішення;
  • багато працювати;
  • давати чи брати в борг. 

Раніше ми писали, які три знаки Зодіаку будуть найщасливіші цього літа 2024. 

Нагадаємо, ми розповідали, що з 2 травня по 12 жовтня 2024 року буде тривати ретроградний Плутон — до чого готуватися та як пережити складний період.

Також ми ділилися детальним місячним календарем справ на травень 2024 року, який допоможе обрати найсприятливіші дні останнього місяця весни.

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