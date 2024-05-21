Квіткова повня 23 травня 2024 — як пережити та що зробити, щоб привабити успіх

Вплив Квіткової повні на життя. Колаж: Новини.LIVE

В останній місяць весни на нас чекає особлива повня, яка отримала назву "Квіткова". За словами астрологів, цей період може принести у життя романтику, кохання, успіх у справах, а може й навпаки, стати причиною додаткових стресів та нервів. Тому варто знати, як до неї підготуватися.

Новини.LIVE розповідає, що принесе повний Місяць у травні 2024 року, що категорично не можна робити у цей час, а що зробити варто, щоб залучити у життя успіх.

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Місяць досягне повної фази 23 травня 2024 року о 16:53 за київським часом (13:53 GMT). Якщо небо буде ясним та не забрудненим міським світлом, то Місяць можна буде побачити більшим, ніж зазвичай. А ще він буде красивого золотистого кольору.

Як зазначають астрологи, відчувати на собі вплив повні ми почнемо вже 22 травня, особливо пильними треба бути 23 числа. Також варто бути обережними у своїх думках та висловлюваннях 24 травня.

Квіткова повня у травні. Фото: freepik.com Чому повню у травні називають Квітковою

Таку особливу назву травневому повному Місяцю дали індіанці Північної Америки. Пов'язана вона із природними явищами та порами року. Адже якраз у цей період розквітає багато квітів.

Утім, ця повня у різних племен і народів має й інші назви:

Китай — Драконячий Місяць;

Південна півкуля — Бобровий або Морозний Місяць (оскільки у цій місцевості наближається зима);

кельти — Яскравий Місяць;

віккани — Заячий Місяць;

черокі — Місяць Землеробства.

Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: freepik.com

Як Квіткова повня вплине на наші життя

Як розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова), цей повний Місяць пройде у Стрільці. Якщо ви давно хотіли заявити про свої почуття або емоції, які вас бентежать, то травнева повня буде найвдалішим періодом.

Повний Місяць у Стрільці — це енергія везіння, концентрація посилюється за два дні до і після повні. Гарний час, щоб зайнятися чимось дуже важливим, це також ідеальний час для створення бази, формування фундаменту. Благодійність напрацює вам гарну карму.

Також рекомендується направити енергію повні в Стрільці 23 травня на звершення планів, які з вами вже давно та на здобуття знань та навичок.

Варто контролювати у цей час свій гнів та негативні емоції, не піддаватися зайвій самокритиці та розпачу. Якщо щось вас дратує, то краще зайнятися спортом, фізичною роботою — це чудовий вихід з цієї надмірної емоційності. Є ризик зайвих витрат, тож перед тим як щось купити, добре все обміркуйте.

Астрологиня радить у період з 22 по 24 травня не піддаватися лінощам, контролювати свої бажання та визначити для себе певні обмеження.

Квіткова повня у травні. Колаж: Новини.LIVE

Що можна робити у Квіткову повню 23 травня

Астрологи та езотерики радять на повню:

за можливості завершити усі справи;

виконати обіцяне;

повернути борги;

підбити підсумки;

зайнятися творчістю або саморозвитком;

виділити час на медитації;

висловити свої почуття та емоції, але без негативу.

Що не можна робити у травневу повню 2024 року

Щоб уникнути неприємностей, у період повні не можна:

конфліктувати;

сваритися;

сумувати;

лінуватися;

починати нові проєкти;

ухвалювати важливі рішення;

багато працювати;

давати чи брати в борг.

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