Квіткова повня 23 травня 2024 — як пережити та що зробити, щоб привабити успіх

Джерело романтики або виклик для нервів — як пережити Квіткову повню у травні 2024 року
В останній місяць весни на нас чекає особлива повня, яка отримала назву "Квіткова". За словами астрологів, цей період може принести у життя романтику, кохання, успіх у справах, а може й навпаки, стати причиною додаткових стресів та нервів. Тому варто знати, як до неї підготуватися.
Новини.LIVE розповідає, що принесе повний Місяць у травні 2024 року, що категорично не можна робити у цей час, а що зробити варто, щоб залучити у життя успіх.
Коли настане повня у травні — точний час
Місяць досягне повної фази 23 травня 2024 року о 16:53 за київським часом (13:53 GMT). Якщо небо буде ясним та не забрудненим міським світлом, то Місяць можна буде побачити більшим, ніж зазвичай. А ще він буде красивого золотистого кольору.
Як зазначають астрологи, відчувати на собі вплив повні ми почнемо вже 22 травня, особливо пильними треба бути 23 числа. Також варто бути обережними у своїх думках та висловлюваннях 24 травня.
Чому повню у травні називають Квітковою
Таку особливу назву травневому повному Місяцю дали індіанці Північної Америки. Пов'язана вона із природними явищами та порами року. Адже якраз у цей період розквітає багато квітів.
Утім, ця повня у різних племен і народів має й інші назви:
- Китай — Драконячий Місяць;
- Південна півкуля — Бобровий або Морозний Місяць (оскільки у цій місцевості наближається зима);
- кельти — Яскравий Місяць;
- віккани — Заячий Місяць;
- черокі — Місяць Землеробства.
Як Квіткова повня вплине на наші життя
Як розповіла астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова), цей повний Місяць пройде у Стрільці. Якщо ви давно хотіли заявити про свої почуття або емоції, які вас бентежать, то травнева повня буде найвдалішим періодом.
Повний Місяць у Стрільці — це енергія везіння, концентрація посилюється за два дні до і після повні. Гарний час, щоб зайнятися чимось дуже важливим, це також ідеальний час для створення бази, формування фундаменту. Благодійність напрацює вам гарну карму.
Також рекомендується направити енергію повні в Стрільці 23 травня на звершення планів, які з вами вже давно та на здобуття знань та навичок.
Варто контролювати у цей час свій гнів та негативні емоції, не піддаватися зайвій самокритиці та розпачу. Якщо щось вас дратує, то краще зайнятися спортом, фізичною роботою — це чудовий вихід з цієї надмірної емоційності. Є ризик зайвих витрат, тож перед тим як щось купити, добре все обміркуйте.
Астрологиня радить у період з 22 по 24 травня не піддаватися лінощам, контролювати свої бажання та визначити для себе певні обмеження.
Що можна робити у Квіткову повню 23 травня
Астрологи та езотерики радять на повню:
- за можливості завершити усі справи;
- виконати обіцяне;
- повернути борги;
- підбити підсумки;
- зайнятися творчістю або саморозвитком;
- виділити час на медитації;
- висловити свої почуття та емоції, але без негативу.
Що не можна робити у травневу повню 2024 року
Щоб уникнути неприємностей, у період повні не можна:
- конфліктувати;
- сваритися;
- сумувати;
- лінуватися;
- починати нові проєкти;
- ухвалювати важливі рішення;
- багато працювати;
- давати чи брати в борг.
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