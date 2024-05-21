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Источник романтики или вызов для нервов — как пережить Цветочное полнолуние в мае 2024

21 мая 2024 07:32
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Цветочное полнолуние 23 мая 2024 — как пережить и что сделать, чтобы привлечь успех
Воздействие Цветочного полнолуния на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц весны нас ждет особое полнолуние, которое получило название "Цветочное". По словам астрологов, этот период может принести в жизнь романтику, любовь, успех в делах, а может и наоборот стать причиной дополнительных стрессов и нервов. Поэтому следует знать, как к нему подготовиться.

Новини.LIVE рассказывает, что принесет полная Луна в мае 2024 года, что категорически нельзя делать в это время, а что сделать стоит, чтобы привлечь в жизнь успех.

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Когда наступит полнолуние в мае — точное время

Луна достигнет полной фазы 23 мая 2024 в 16:53 по киевскому времени (13:53 GMT). Если небо будет ясным и не загрязненным городским светом, то Луну можно будет увидеть больше обычного. А еще она будет прекрасного золотистого цвета.

Как отмечают астрологи, ощущать на себе влияние полнолуния мы начнем уже 22 мая, особенно внимательными нужно быть 23 числа. Также следует осторожничать в своих мыслях и высказываниях 24 мая.

 

Когда наступит полнолуние в мае — точное время
Цветочное полнолуние в мае. Фото: freepik.com

Почему полнолуние в мае называют Цветочным

Такое особое название майской полной Луне дали индейцы Северной Америки. Связано оно с природными явлениями и временами года. Ведь как раз в этот период расцветает много цветов.

Впрочем, это полнолуние у разных племен и народов имеет и другие названия:

  • Китай — Драконья Луна;
  • Южное полушарие — Бобровая или Морозная Луна (поскольку в этой местности приближается зима);
  • кельты — Яркая Луна;
  • окканы — Заячья Луна;
  • чероки — Луна Земледелия.

 

Почему полнолуние в мае называют Цветочной
Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Как Цветочное полнолуние повлияет на нашу жизнь

Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), эта полная Луна пройдет в Стрельце. Если вы давно хотели заявить о своих чувствах или эмоциях, которые вас смущают, то майское полнолуние будет самым удачным периодом.

Полная Луна в Стрельце — это энергия везения, концентрация усиливается за два дня до и после полнолуния. Хорошее время, чтобы заняться чем-то очень важным, это тоже идеальное время для создания базы, формирования фундамента. Благотворительность наработает вам хорошую карму.

Также рекомендуется направить энергию полнолуния в Стрельце 23 мая на свершение планов, которые с вами уже давно и на получение знаний и навыков.

Следует контролировать в это время свой гнев и негативные эмоции, не подвергаться излишней самокритике и отчаянию. Если что-то вас раздражает, то лучше заняться спортом, физической работой — это отличный выход из этой чрезмерной эмоциональности. Есть риск лишних затрат, так что перед тем как что-то купить, хорошо все обдумайте.

Астрологиня советует в период с 22 по 24 мая не поддаваться лености, контролировать свои желания и определить для себя некие ограничения.

 

Как цветочное полнолуние повлияет на нашу жизнь
Цветочное полнолуние в мае. Коллаж: Новини.LIVE

Что можно делать в Цветочное полнолуние 23 мая

Астрологи и эзотерики советуют на полнолуние:

  • по возможности завершить все дела;
  • выполнить обещанное;
  • вернуть долги;
  • подвести итоги;
  • заняться творчеством или саморазвитием;
  • выделить время на медитации;
  • выразить свои чувства и эмоции, но без негатива.

Что нельзя делать в майское полнолуние 2024 года

Чтобы избежать неприятностей, в период полнолуния нельзя:

  • конфликтовать;
  • ссориться;
  • унывать;
  • лениться;
  • начинать новые проекты;
  • принимать важные решения;
  • много работать;
  • давать или брать взаймы.

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