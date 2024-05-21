Цветочное полнолуние 23 мая 2024 — как пережить и что сделать, чтобы привлечь успех

Воздействие Цветочного полнолуния на жизнь. Коллаж: Новини.LIVE

В последний месяц весны нас ждет особое полнолуние, которое получило название "Цветочное". По словам астрологов, этот период может принести в жизнь романтику, любовь, успех в делах, а может и наоборот стать причиной дополнительных стрессов и нервов. Поэтому следует знать, как к нему подготовиться.

Новини.LIVE рассказывает, что принесет полная Луна в мае 2024 года, что категорически нельзя делать в это время, а что сделать стоит, чтобы привлечь в жизнь успех.

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Луна достигнет полной фазы 23 мая 2024 в 16:53 по киевскому времени (13:53 GMT). Если небо будет ясным и не загрязненным городским светом, то Луну можно будет увидеть больше обычного. А еще она будет прекрасного золотистого цвета.

Как отмечают астрологи, ощущать на себе влияние полнолуния мы начнем уже 22 мая, особенно внимательными нужно быть 23 числа. Также следует осторожничать в своих мыслях и высказываниях 24 мая.

Цветочное полнолуние в мае. Фото: freepik.com Почему полнолуние в мае называют Цветочным

Такое особое название майской полной Луне дали индейцы Северной Америки. Связано оно с природными явлениями и временами года. Ведь как раз в этот период расцветает много цветов.

Впрочем, это полнолуние у разных племен и народов имеет и другие названия:

Китай — Драконья Луна;

Южное полушарие — Бобровая или Морозная Луна (поскольку в этой местности приближается зима);

кельты — Яркая Луна;

окканы — Заячья Луна;

чероки — Луна Земледелия.

Девушка держит Луну в руках. Фото: freepik.com

Как Цветочное полнолуние повлияет на нашу жизнь

Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), эта полная Луна пройдет в Стрельце. Если вы давно хотели заявить о своих чувствах или эмоциях, которые вас смущают, то майское полнолуние будет самым удачным периодом.

Полная Луна в Стрельце — это энергия везения, концентрация усиливается за два дня до и после полнолуния. Хорошее время, чтобы заняться чем-то очень важным, это тоже идеальное время для создания базы, формирования фундамента. Благотворительность наработает вам хорошую карму.

Также рекомендуется направить энергию полнолуния в Стрельце 23 мая на свершение планов, которые с вами уже давно и на получение знаний и навыков.

Следует контролировать в это время свой гнев и негативные эмоции, не подвергаться излишней самокритике и отчаянию. Если что-то вас раздражает, то лучше заняться спортом, физической работой — это отличный выход из этой чрезмерной эмоциональности. Есть риск лишних затрат, так что перед тем как что-то купить, хорошо все обдумайте.

Астрологиня советует в период с 22 по 24 мая не поддаваться лености, контролировать свои желания и определить для себя некие ограничения.

Цветочное полнолуние в мае. Коллаж: Новини.LIVE

Что можно делать в Цветочное полнолуние 23 мая

Астрологи и эзотерики советуют на полнолуние:

по возможности завершить все дела;

выполнить обещанное;

вернуть долги;

подвести итоги;

заняться творчеством или саморазвитием;

выделить время на медитации;

выразить свои чувства и эмоции, но без негатива.

Что нельзя делать в майское полнолуние 2024 года

Чтобы избежать неприятностей, в период полнолуния нельзя:

конфликтовать;

ссориться;

унывать;

лениться;

начинать новые проекты;

принимать важные решения;

много работать;

давать или брать взаймы.

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