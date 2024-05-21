Цветочное полнолуние 23 мая 2024 — как пережить и что сделать, чтобы привлечь успех

Источник романтики или вызов для нервов — как пережить Цветочное полнолуние в мае 2024
В последний месяц весны нас ждет особое полнолуние, которое получило название "Цветочное". По словам астрологов, этот период может принести в жизнь романтику, любовь, успех в делах, а может и наоборот стать причиной дополнительных стрессов и нервов. Поэтому следует знать, как к нему подготовиться.
Новини.LIVE рассказывает, что принесет полная Луна в мае 2024 года, что категорически нельзя делать в это время, а что сделать стоит, чтобы привлечь в жизнь успех.
Когда наступит полнолуние в мае — точное время
Луна достигнет полной фазы 23 мая 2024 в 16:53 по киевскому времени (13:53 GMT). Если небо будет ясным и не загрязненным городским светом, то Луну можно будет увидеть больше обычного. А еще она будет прекрасного золотистого цвета.
Как отмечают астрологи, ощущать на себе влияние полнолуния мы начнем уже 22 мая, особенно внимательными нужно быть 23 числа. Также следует осторожничать в своих мыслях и высказываниях 24 мая.
Почему полнолуние в мае называют Цветочным
Такое особое название майской полной Луне дали индейцы Северной Америки. Связано оно с природными явлениями и временами года. Ведь как раз в этот период расцветает много цветов.
Впрочем, это полнолуние у разных племен и народов имеет и другие названия:
- Китай — Драконья Луна;
- Южное полушарие — Бобровая или Морозная Луна (поскольку в этой местности приближается зима);
- кельты — Яркая Луна;
- окканы — Заячья Луна;
- чероки — Луна Земледелия.
Как Цветочное полнолуние повлияет на нашу жизнь
Как рассказала астрологиня Марина Скади (Марина Соколова), эта полная Луна пройдет в Стрельце. Если вы давно хотели заявить о своих чувствах или эмоциях, которые вас смущают, то майское полнолуние будет самым удачным периодом.
Полная Луна в Стрельце — это энергия везения, концентрация усиливается за два дня до и после полнолуния. Хорошее время, чтобы заняться чем-то очень важным, это тоже идеальное время для создания базы, формирования фундамента. Благотворительность наработает вам хорошую карму.
Также рекомендуется направить энергию полнолуния в Стрельце 23 мая на свершение планов, которые с вами уже давно и на получение знаний и навыков.
Следует контролировать в это время свой гнев и негативные эмоции, не подвергаться излишней самокритике и отчаянию. Если что-то вас раздражает, то лучше заняться спортом, физической работой — это отличный выход из этой чрезмерной эмоциональности. Есть риск лишних затрат, так что перед тем как что-то купить, хорошо все обдумайте.
Астрологиня советует в период с 22 по 24 мая не поддаваться лености, контролировать свои желания и определить для себя некие ограничения.
Что можно делать в Цветочное полнолуние 23 мая
Астрологи и эзотерики советуют на полнолуние:
- по возможности завершить все дела;
- выполнить обещанное;
- вернуть долги;
- подвести итоги;
- заняться творчеством или саморазвитием;
- выделить время на медитации;
- выразить свои чувства и эмоции, но без негатива.
Что нельзя делать в майское полнолуние 2024 года
Чтобы избежать неприятностей, в период полнолуния нельзя:
- конфликтовать;
- ссориться;
- унывать;
- лениться;
- начинать новые проекты;
- принимать важные решения;
- много работать;
- давать или брать взаймы.
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