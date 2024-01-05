Що варто знати про мальтійську болонку — її характер, догляд і здоров'я

Мальтійська болонка з блакитним бантиком. Фото: Pinterest

Хочете завести вдома собаку, але не знаєте, чи варто купувати мальтійську болонку? Дізнайтеся про те, який в неї характер, як правильно доглядати за її довгою шерстю і що варто знати про те, які проблеми зі здоров’ям можуть виникати у цієї породи собак, щоб відповісти на це питання.

Новини.LIVE розповідає про індивідуальні особливості мальтійської болонки.

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Який характер у мальтійської болонки

Мальтійська болонка — це маленька аристократична порода собак, яка має глибокі темні очі і довгу шерсть. Якщо говорити про її характер, то він є дуже дружелюбним. Цю породу собак вважають іграшковою, але інколи вона може мати по-справжньому войовничий характер.

Ця маленька гламурна собачка є дуже пильною та інколи може бути досить гучною. Саме тому з перших днів народження мальтійську болонку треба вчити не лаяти навіть при найменшому шумі.

Цуценя мальтійської болонки. Фото: PickyTop

Як правильно доглядати за шерстю мальтійської болонки

Для того, щоб довга шерсть вашого домашнього улюбленця не плуталася, потрібно робити грумінг щодня. В іншому випадку шерсть буде збиватися в жмути, через що вашому вихованцю буде дуже боляче. Тому необхідно зробити так, щоб ваш домашній улюбленець сприймав цей процес як винагороду.

Процес грумінгу мальтійської болонки. Фото: скриншот з YouTube

Що варто знати про здоров’я мальтійської болонки

Як і багато інших маленьких порід собак, мальтійська болонка може мати проблеми з колінними чашечками. Справа в тому, що у цієї породи собак колінні чашечки можуть тимчасово зісковзнути з місця, тобто, статися вивих наколінника.

Крім того, мальтійська болонка може мати генетичну хворобу очей, тому варто постійно перевіряти її зір.

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