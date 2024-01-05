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Гламурная воинственная собачка — все о мальтийской болонке

5 января 2024 21:33
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Василиса Таран
Редактор
Что стоит знать о мальтийской болонке — ее характер, уход и здоровье
Мальтийская болонка с синим бантиком. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Хотите завести дома собаку, но не знаете, стоит ли покупать мальтийскую болонку? Узнайте о том, какой у нее характер, как правильно ухаживать за ее длинной шерстью и что следует знать о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать у этой породы собак, чтобы ответить на этот вопрос.

Новини.LIVE рассказывает об индивидуальных особенностях мальтийской болонки.

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Какой характер у мальтийской болонки

Мальтийская болонка — это маленькая аристократическая порода собак, которая имеет глубокие темные глаза и длинную шерсть. Если говорить о ее характере, то он очень дружелюбный. Эту породу собак считают игрушечной, но иногда она может носить по-настоящему воинственный характер.

Эта маленькая гламурная собачка очень бдительна и иногда может быть достаточно громкой. Именно поэтому с первых дней рождения мальтийскую болонку нужно учить не гавкать даже при малейшем шуме.

Щенок мальтийской болонки
Щенок мальтийской болонки. Фото: PickyTop

Как правильно ухаживать за шерстью мальтийской болонки

Для того, чтобы длинная шерсть вашего домашнего любимца не путалась, нужно делать груминг каждый день. В противном случае шерсть будет сбиваться в клочья, из-за чего вашему питомцу будет очень больно. Поэтому необходимо сделать так, чтобы ваш домашний питомец воспринимал этот процесс как вознаграждение.

Процесс груминга мальтийской болонки
Процесс груминга мальтийской болонки. Фото: скриншот с YouTube

Что следует знать о здоровье мальтийской болонки

Как и многие другие маленькие породы собак, мальтийская болонка может иметь проблемы с коленными чашечками. Дело в том, что у этой породы собак коленные чашечки могут временно соскользнуть с места, то есть, произойти вывих наколенника.

Кроме того, мальтийская болонка может иметь генетическую болезнь глаз, поэтому следует постоянно проверять ее зрение.

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