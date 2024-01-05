Что стоит знать о мальтийской болонке — ее характер, уход и здоровье

Гламурная воинственная собачка — все о мальтийской болонке
Хотите завести дома собаку, но не знаете, стоит ли покупать мальтийскую болонку? Узнайте о том, какой у нее характер, как правильно ухаживать за ее длинной шерстью и что следует знать о том, какие проблемы со здоровьем могут возникать у этой породы собак, чтобы ответить на этот вопрос.
Новини.LIVE рассказывает об индивидуальных особенностях мальтийской болонки.
Какой характер у мальтийской болонки
Мальтийская болонка — это маленькая аристократическая порода собак, которая имеет глубокие темные глаза и длинную шерсть. Если говорить о ее характере, то он очень дружелюбный. Эту породу собак считают игрушечной, но иногда она может носить по-настоящему воинственный характер.
Эта маленькая гламурная собачка очень бдительна и иногда может быть достаточно громкой. Именно поэтому с первых дней рождения мальтийскую болонку нужно учить не гавкать даже при малейшем шуме.
Как правильно ухаживать за шерстью мальтийской болонки
Для того, чтобы длинная шерсть вашего домашнего любимца не путалась, нужно делать груминг каждый день. В противном случае шерсть будет сбиваться в клочья, из-за чего вашему питомцу будет очень больно. Поэтому необходимо сделать так, чтобы ваш домашний питомец воспринимал этот процесс как вознаграждение.
Что следует знать о здоровье мальтийской болонки
Как и многие другие маленькие породы собак, мальтийская болонка может иметь проблемы с коленными чашечками. Дело в том, что у этой породы собак коленные чашечки могут временно соскользнуть с места, то есть, произойти вывих наколенника.
Кроме того, мальтийская болонка может иметь генетическую болезнь глаз, поэтому следует постоянно проверять ее зрение.
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