Що потрібно знати про ірландського тер'єра — характер, харчування і грумінг

Собака породи Ірландський тер'єр. Фото: Pinterest

Якщо вам кортить завести вдома собаку породи Ірландський тер'єр, вам потрібно дещо про нього знати. Зокрема, вам варто розуміти, який в нього характер, як потрібно годувати і як правильно доглядати за шерстю цієї породи собак.

Новини.LIVE детально розповідає про індивідуальні особливості цієї породи собак.

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Який характер у ірландського тер’єра

Цю породу собак називають "червоний диявол", але вона зовсім не заслуговує на такий статус. Ці собаки можуть бути пустотливими і безрозсудними, а інколи можуть погано себе поводити з представниками інших порід собак.

Втім, що стосується їхнього зв’язку з людьми, то вони є добрими, відданими і ласкавими із ними. Тому не варто боятися, що ірландський тер’єр може накинутися на когось з членів сім’ї.

Ірландський тер'єр на прогулянці. Фото: Pinterest

Як годувати ірландського тер’єра

У раціоні харчування собаки цієї породи повинна бути необхідна кількість поживних компонентів і регулярне споживання прісної води. До того ж, важливо постійно контролювати стан тіла, щоб впевнитись у тому, що ваш домашній улюбленець залишається в ідеальній формі.

Годувати цю породу собак варто щонайменше двічі на день відповідно до рекомендацій їжі, яку призначили для неї.

Ірландський тер'єр, який грається на вулиці. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати за шерстю ірландського тер’єра

Ірландський тер’єр має грубу і жорстку шерсть, яка є прямою і плоско лежить, у верхній частині тулуба. А ось підшерстя в цієї породи собак — м’якше і щільніше. Тер’єра варто розчісувати щіткою декілька разів на тиждень.

Також необхідно робити стрипінг шерсті, тобто, вищипувати шерсть, яка вже нежива. Робити це потрібно двічі або тричі на рік.

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