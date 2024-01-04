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Ірландський тер'єр — чи дійсно це "червоний диявол"

4 січня 2024 21:39
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Василиса Таран
Редактор
Що потрібно знати про ірландського тер'єра — характер, харчування і грумінг
Собака породи Ірландський тер'єр. Фото: Pinterest
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Якщо вам кортить завести вдома собаку породи Ірландський тер'єр, вам потрібно дещо про нього знати. Зокрема, вам варто розуміти, який в нього характер, як потрібно годувати і як правильно доглядати за шерстю цієї породи собак.

Новини.LIVE детально розповідає про індивідуальні особливості цієї породи собак.

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Який характер у ірландського тер’єра

Цю породу собак називають "червоний диявол", але вона зовсім не заслуговує на такий статус. Ці собаки можуть бути пустотливими і безрозсудними, а інколи можуть погано себе поводити з представниками інших порід собак. 

Втім, що стосується їхнього зв’язку з людьми, то вони є добрими, відданими і ласкавими із ними. Тому не варто боятися, що ірландський тер’єр може накинутися на когось з членів сім’ї.

Ирландский терьер на прогулке
Ірландський тер'єр на прогулянці. Фото: Pinterest

Як годувати ірландського тер’єра

У раціоні харчування собаки цієї породи повинна бути необхідна кількість поживних компонентів і регулярне споживання прісної води. До того ж, важливо постійно контролювати стан тіла, щоб впевнитись у тому, що ваш домашній улюбленець залишається в ідеальній формі.

Годувати цю породу собак варто щонайменше двічі на день відповідно до рекомендацій їжі, яку призначили для неї. 

Играющий на улице Ирландский терьер
Ірландський тер'єр, який грається на вулиці. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати за шерстю ірландського тер’єра

Ірландський тер’єр має грубу і жорстку шерсть, яка є прямою і плоско лежить, у верхній частині тулуба. А ось підшерстя в цієї породи собак — м’якше і щільніше. Тер’єра варто розчісувати щіткою декілька разів на тиждень.

Також необхідно робити стрипінг шерсті, тобто, вищипувати шерсть, яка вже нежива. Робити це потрібно двічі або тричі на рік. 

Нагадаємо, ми писали про те, кому категорично не рекомендується заводити вдома аляскинського маламута. 

Раніше ми розповідали про те, що необхідно знати про собаку породи Сенбернар. 

Також ми повідомляли про те, що відомо про характер, харчування і стан здоров’я мастифів.

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