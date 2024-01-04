Что нужно знать об ирландском терьере — характер, питание и груминг

Собака породы Ирландский терьер. Фото: Pinterest

Если вам хочется завести дома собаку породы Ирландский терьер, вам нужно кое-что о ней знать. В частности, вам следует понимать, какой у нее характер, как нужно кормить и как правильно ухаживать за шерстью этой породы собак.

Новини.LIVE подробно рассказывает об индивидуальных особенностях этой породы собак.

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Какой характер у ирландского терьера

Эту породу собак называют "красный дьявол", но она совсем не заслуживает такого статуса. Эти собаки могут быть озорными и безрассудными, а иногда могут плохо себя вести с представителями других пород собак.

Впрочем, что касается их связи с людьми, то они хорошие, преданные и ласковые с ними. Поэтому не стоит бояться, что ирландский терьер может наброситься на кого-то из членов семьи.

Ирландский терьер на прогулке. Фото: Pinterest

Как кормить ирландского терьера

В рационе питания собаки этой породы должно быть необходимое количество питательных компонентов и регулярное потребление пресной воды. К тому же, важно постоянно контролировать состояние тела, чтобы убедиться в том, что ваш домашний любимец остается в идеальной форме.

Кормить эту породу собак следует, по меньшей мере, дважды в день в соответствии с рекомендациями назначенной для нее пищи.

Ирландский терьер, играя на улице. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за шерстью ирландского терьера

Ирландский терьер имеет грубую и жесткую шерсть, которая является прямой и плоско лежащей, в верхней части туловища. А вот подшерсток у этой породы собак — мягче и плотнее. Терьера следует расчесывать щеткой несколько раз в неделю.

Также необходимо делать стриппинг шерсти, то есть, выщипывать шерсть, которая уже неживая. Делать это нужно дважды или трижды в год.

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