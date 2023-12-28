Сенбернар — характер, здоров'я і догляд за шерстю собаки з Бетховена

Пес породи Сенбернар взимку. Фото: Pinterest

Сенбернар — це одна з тих порід собак, якого точно можна одразу впізнати, щонайменше через те, що він знявся у головній ролі культового фільму "Бетховен". Але, якщо у вас є бажання завести собаку цієї породи вдома, вам варто дещо про нього знати.

Новини.LIVE розповідає про характер, стан здоров’я і догляд за шерстю сенбернара.

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Який характер у сенбернара

Сенбернара можна назвати "ніжним велетнем", адже він є дружелюбним і надійним, а також любить сімейне життя. Цей собака дуже відданий своїм господарям і рідко гавкає. Але, якщо йдеться про захист вас і ваших речей, тут не варто хвилюватися, адже сенбернар точно захищатиме.

Зазвичай вони з легкістю ладать з іншими домашніми тваринами, але їх з ранніх років варто вчити не тягнути за собою. Справа в тому, що у дорослих осіб важко буде відбити цю звичку.

Великий собака породи Сенбернар. Фото: Pinterest

Яке здоров’я у сенбернара

Ця порода собак може мати певні проблеми зі здоров’ям, які є дуже серйозними. Так, сенбернар може страждати від різних хвороб кісток, зокрема, від онкологічного захворювання, від епілепсії та серцевих захворювань.

Також в них за генетикою можуть передаватися хвороби очей, а також дисплазія кульшового суглоба та ліктя, яка може порушити їхню рухливість. Тому перед тим, як розводити цю породу собак, варто обстежити її стегна і очі.

Сенбернар зі своїми дітьми. Фото: Pinterest

Як правильно доглядати за шерстю сенбернара

Доглядати за шерстю сенбернара не дуже складно, але через її великий обсяг цю породу собак потрібно ретельно вичісувати. Варто використовувати щітку або гребінець декілька разів на тиждень, щоб прибрати відпалу шерсть.

Також варто чистити вуха і часто перевіряти стан очей, особливо, у собак, які мають опущену верхню повіку. В цілому, ця порода собак є дуже чистою, але дуже часто в неї тече слина.

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