Сенбернар — характер, здоровье и уход за шерстью собаки из Бетховена

Пес породы Сенбернар зимой. Фото: Pinterest

Сенбернар — это одна из тех пород собак, которую точно можно сразу узнать, по меньшей мере, потому, что он снялся в главной роли культового фильма "Бетховен". Но, если у вас есть желание завести собаку этой породы дома, вам стоит кое-что о ней знать.

Новини.LIVE рассказывает о характере, состоянии здоровья и уходе за шерстью сенбернара.

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Какой характер у сенбернара

Сенбернара можно назвать "нежным великаном", ведь он является дружелюбным и надежным, а также любит семейную жизнь. Эта собака очень предана своим хозяевам и редко лает. Но если речь идет о защите вас и ваших вещей, здесь не стоит волноваться, ведь сенбернар будет точно защищать.

Обычно они с легкостью ладят с другими домашними животными, но их с ранних лет следует учить не тянуть за собой. Дело в том, что у взрослых лиц тяжело будет отбить эту привычку.

Большая собака породы Сенбернар. Фото: Pinterest

Какое здоровье у сенбернара

Эта порода собак может иметь определенные проблемы со здоровьем, которые очень серьезные. Так, сенбернар может страдать от различных заболеваний костей, в частности, от онкологического заболевания, от эпилепсии и сердечных заболеваний.

Также у них по генетике могут передаваться болезни глаз, а также дисплазия тазобедренного сустава и локтя, которая может нарушить их подвижность. Поэтому перед тем, как разводить эту породу собак, следует обследовать ее бедра и глаза.

Сенбернар со своими детьми. Фото: Pinterest

Как правильно ухаживать за шерстью сенбернара

Ухаживать за шерстью сенбернара не очень сложно, но из-за ее большого объема эту породу собак нужно тщательно вычесывать. Следует использовать щетку или расческу несколько раз в неделю, чтобы убрать отпавшую шерсть.

Также следует чистить уши и часто проверять состояние глаз, особенно у собак, имеющих опущенное верхнее веко. В целом, эта порода собак очень чиста, но очень часто у нее течет слюна.

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