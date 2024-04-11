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Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків Зодіаку — день негативної енергетики

11 квітня 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків Зодіаку — день негативної енергетики
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Гороскоп на сьогодні, 11 квітня 2024 року, каже, що Терезам краще не з'ясовувати стосунки з рідною людиною, а Козерогам не слід перенапружуватися. 11 квітня — 4 місячна доба, яка підходить для торговельних операцій і активних контактів. Місяць у знаку Тельця, тому можна сміливо підписувати фінансові угоди.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цей четвер.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 11 квітня:

Овен

Це чудовий день для клопотів різного характеру, які стосуються побуту. Ці клопоти не тільки приведуть простір вдома до ладу, а й приберуть з вашої голови негативні думки, які можуть сьогодні виникнути.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець

Сьогодні ви можете щось зробити погане оточуючим людям, особливо, це стосується рідних. Причому, ви зовсім не замислюєтеся над тим, що можете їм дуже нашкодити. 

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Якщо ви сьогодні захочете випити алкогольний напій, навіть один келих вина, він може вас дуже розслабити. Через це ви можете зіпсувати свою репутацію, адже захочете зробити щось ганебне.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак

Якщо ви про щось хотіли вже давно поговорити зі своїм начальником, зробіть це сьогодні. Попри те, що цей день має дуже важку енергетику, ви зможете переконати керівництво піти назустріч.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Ви можете сьогодні поринути в спогади, які можуть викликати у вас справжню меланхолію. З одного боку, це може нашкодити вашому професійному життю, але з іншого — це допоможе вирішити важливе питання. 

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Якщо сьогодні ви відчуєте себе дуже втомленими, не поспішайте лягати на диван, краще змініть рід діяльності. Наприклад, якщо ви займалися розумовою діяльністю, то змініть її на фізичну, і навпаки.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні вам краще не з’ясовувати стосунки з рідною людиною, навіть якщо ви думаєте, що час відверте поговорити. Це може призвести до серйозного конфлікту, який триватиме довго. 

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Ви з тих людей, які не дуже часто дослухаються порад оточуючих, адже хочуть жити по-своєму. Проте, сьогодні краще зробити виняток і послухати рекомендації рідної людини.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

У цей день вам краще зосередитися не на кількості, а на якості роботи, яку ви виконуєте. Тільки так вам не потрібно буде починати все спочатку.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні краще не напружуватися, адже нічого, крім неймовірної втоми, ви не відчуєте. Внаслідок цього вам доведеться більше часу витратити на відпочинок. 

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій

Астрологи радять вам сьогодні готуватися до роботи над масштабним проєктом, яким ви вже давно хотіли зайнятися, але не доходили руки.

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Попри те, що сьогоднішній день є несприятливим для масштабної роботи, бути ледачими також не варто. Відшукайте собі заняття, яке принесе вам справжнє задоволення. 

Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку зміниться життя у період Зростаючого Місяця. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку дуже пощастить у період ретроградного Меркурія. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку намагаються одружитися раніше за інших.

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