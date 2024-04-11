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Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака — день негативной энергетики

11 апреля 2024 05:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на 11 апреля для всех знаков Зодиака — день негативной энергетики
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Гороскоп сегодня, 11 апреля 2024 года, говорит, что Весам лучше не выяснять отношения с родным человеком, а Козерогам не следует перенапрягаться. 11 апреля — 4 лунные сутки, подходящие для торговых операций и активных контактов. Луна в знаке Тельца, поэтому можно смело подписывать финансовые соглашения.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Овен

Это отличный день для хлопот разного характера, относящихся к быту. Эти хлопоты не только приведут простор дома в порядок, но и уберут с вашей головы негативные мысли, которые могут сегодня возникнуть.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Овен

Телец

Сегодня вы можете что-то сделать плохое окружающим людям, особенно, это касается родных. Причем, вы совсем не задумываетесь над тем, что можете им очень навредить.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Телец

Близнецы

Если вы сегодня захотите выпить алкогольный напиток, даже один бокал вина, он может вас очень расслабить. Поэтому вы можете испортить свою репутацию, ведь захотите сделать что-то постыдное.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Близнецы

Рак

Если вы о чем-нибудь хотели уже давно поговорить со своим начальником, сделайте это сегодня. Несмотря на то, что у этого дня очень тяжелая энергетика, вы сможете убедить руководство пойти навстречу.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Рак

Лев

Вы можете сегодня погрузиться в воспоминания, которые могут вызвать у вас настоящую меланхолию. С одной стороны, это может навредить вашей профессиональной жизни, но с другой — это поможет решить важный вопрос.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Лев

Дева

Если сегодня вы почувствуете себя очень уставшими, не торопитесь ложиться на диван, лучше смените род деятельности. К примеру, если вы занимались умственной деятельностью, то смените ее на физическую, и наоборот.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Дева

Весы

Сегодня вам лучше не выяснять отношения с родным человеком, даже если вы думаете, что пора откровенно поговорить. Это может привести к серьезному конфликту, который продлится долго.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Весы

Скорпион

Вы из тех людей, которые не очень часто прислушиваются к советам окружающих, ведь хотят жить по-своему. Однако, сегодня лучше сделать исключение и послушать рекомендации родного человека.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Скорпион

Стрелец

В этот день вам лучше сосредоточиться не на количестве, а на качестве выполняемой работы. Только так вам не нужно будет начинать все сначала.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня лучше не напрягаться, ведь ничего, кроме невероятной усталости, вы не почувствуете. В результате вам придется больше времени потратить на отдых.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Козерог

Водолей

Астрологи советуют вам сегодня готовиться к работе над масштабным проектом, которым вы давно хотели заняться, но не доходили руки.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Водолей

Рыбы

Несмотря на то, что сегодняшний день неблагоприятный для масштабной работы, быть ленивыми также не стоит. Отыщите себе занятие, которое доставит вам настоящее удовольствие.

Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, у каких знаков Зодиака изменится жизнь в период Растущей Луны.

Раньше мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака очень повезет в период ретроградного Меркурия.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака пытаются жениться раньше других.

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