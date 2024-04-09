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Висхідний Місяць змінить життя п'яти знаків Зодіаку — хто зловить удачу за хвіст

9 квітня 2024 19:47
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — гороскоп
Висхідний Місяць, що подарує щастя. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Нещодавно відбулася важлива астрологічна подія — повне сонячне затемнення. Воно допоможе багатьом знакам Зодіаку просунутися вперед. Ефект затемнення буде відчуватися найближчі два тижні. І підсилюватиме цей позитивний вплив висхідний Місяць з 9 до 23 квітня. 

Які знаки Зодіаку зможуть змінити своє життя на краще, привернути до себе удачу та стати щасливими, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Варто зауважити, астрологиня Марина Скаді (Соколова) стверджує, що загальне тло на найближчі два тижні задає саме сонячне затемнення або молодик 8 квітня, що відбулося на висхідному місячному вузлі.

Близнюки

У період з 9 по 23 квітня Близнюки отримають цікаве та насичене соціальне життя. З'являться нові ідеї, які можуть бути повністю реалізовані у найближчі пів року.

Марина Скаді радить Близнюкам орієнтуватися на майбутнє. Багато представників цього знаку Зодіаку зможуть зрозуміти справжню цінність дружби. Можуть відбутися зміни в оточенні та соціальній сфері. 

 

Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак

У період висхідного Місяця у Раків активізуються важливі питання, пов'язані з кар'єрою, професією та політичними поглядами. Стануть важливими здобутки в соціальному плані.

Астрологиня підкреслює, навіть якщо натрапите на деякі труднощі в реалізації своїх планів, доклавши більше зусиль, вже до кінця періоду висхідного Місяця отримаєте хороші результати.

 

Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев

Упродовж найближчих двох тижнів Левам доведеться звернути увагу на тему вищої освіти, підвищення кваліфікації, подорожей, розширення горизонтів своїх знань і уявлень про світ.

Події, які відбудуться в період висхідного Місяця, змінять ваше ставлення до універсальних цінностей. Ви можете зайнятися духовним розвитком, йогою, а можливо, почнете вивчати філософію чи іноземну мову.

 

Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Дівам, які перебували у скрутному фінансовому положенні, вдасться розв'язати більшість питань, пов'язаних з грошима. Можливо, вдасться віддати борг, або ж вам повернуть заборговане. Загалом можуть відбутися докорінні зміни у фінансовому становищі.

Астрологиня зазначає, для цього знаку Зодіаку період висхідного Місяця стане слушним часом для визначення того, наскільки добре йдуть справи. Вдасться ухвалити правильні рішення про те, як слід діяти далі. Підсвідомість надасть підказки.

 

Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

У період висхідного Місяця акцентуються питання, пов'язані з дітьми, власними творчими проєктами, відпочинком, любов'ю, романтикою і різними соціальними ролями.

Період з 9 по 23 квітня — гарний час для того, щоб потішити свою внутрішню дитину та повернутися до своїх дитячих захоплень. Потіште себе, і це наповнить вас життєвою енергією на найближчі місяці — до наступного сезону затемнень.

 

Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Раніше ми писали, що не можна робити у ретроградний Меркурій у квітні 2024 року. 

Нагадаємо, ми розповідали, яким знакам Зодіаку вдасться казково розбагатіти 2024 року. 

Також ми ділилися детальним місячним календарем на квітень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні у другий місяць весни. 

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