Зростаючий Місяць з 9 до 23 квітня — яким знакам Зодіаку казково пощастить — гороскоп

Висхідний Місяць, що подарує щастя. Колаж: Новини.LIVE

Нещодавно відбулася важлива астрологічна подія — повне сонячне затемнення. Воно допоможе багатьом знакам Зодіаку просунутися вперед. Ефект затемнення буде відчуватися найближчі два тижні. І підсилюватиме цей позитивний вплив висхідний Місяць з 9 до 23 квітня.

Які знаки Зодіаку зможуть змінити своє життя на краще, привернути до себе удачу та стати щасливими, розповідаємо далі в матеріалі.

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Варто зауважити, астрологиня Марина Скаді (Соколова) стверджує, що загальне тло на найближчі два тижні задає саме сонячне затемнення або молодик 8 квітня, що відбулося на висхідному місячному вузлі.

Близнюки

У період з 9 по 23 квітня Близнюки отримають цікаве та насичене соціальне життя. З'являться нові ідеї, які можуть бути повністю реалізовані у найближчі пів року.

Марина Скаді радить Близнюкам орієнтуватися на майбутнє. Багато представників цього знаку Зодіаку зможуть зрозуміти справжню цінність дружби. Можуть відбутися зміни в оточенні та соціальній сфері.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак

У період висхідного Місяця у Раків активізуються важливі питання, пов'язані з кар'єрою, професією та політичними поглядами. Стануть важливими здобутки в соціальному плані.

Астрологиня підкреслює, навіть якщо натрапите на деякі труднощі в реалізації своїх планів, доклавши більше зусиль, вже до кінця періоду висхідного Місяця отримаєте хороші результати.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев

Упродовж найближчих двох тижнів Левам доведеться звернути увагу на тему вищої освіти, підвищення кваліфікації, подорожей, розширення горизонтів своїх знань і уявлень про світ.

Події, які відбудуться в період висхідного Місяця, змінять ваше ставлення до універсальних цінностей. Ви можете зайнятися духовним розвитком, йогою, а можливо, почнете вивчати філософію чи іноземну мову.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва

Дівам, які перебували у скрутному фінансовому положенні, вдасться розв'язати більшість питань, пов'язаних з грошима. Можливо, вдасться віддати борг, або ж вам повернуть заборговане. Загалом можуть відбутися докорінні зміни у фінансовому становищі.

Астрологиня зазначає, для цього знаку Зодіаку період висхідного Місяця стане слушним часом для визначення того, наскільки добре йдуть справи. Вдасться ухвалити правильні рішення про те, як слід діяти далі. Підсвідомість надасть підказки.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Стрілець

У період висхідного Місяця акцентуються питання, пов'язані з дітьми, власними творчими проєктами, відпочинком, любов'ю, романтикою і різними соціальними ролями.

Період з 9 по 23 квітня — гарний час для того, щоб потішити свою внутрішню дитину та повернутися до своїх дитячих захоплень. Потіште себе, і це наповнить вас життєвою енергією на найближчі місяці — до наступного сезону затемнень.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

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