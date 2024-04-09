Растущая Луна с 9 по 23 апреля — каким знакам Зодиака сказочно повезет — гороскоп

Растущая Луна, которая подарит счастье. Коллаж: Новини.LIVE

Недавно произошло важное астрологическое событие — полное солнечное затмение. Оно поможет многим знакам Зодиака продвинуться вперед. Эффект затемнения будет ощущаться в ближайшие две недели. И будет усиливать это положительное влияние Луна, находящаяся в фазе роста с 9 по 23 апреля.

Какие знаки Зодиака смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону, привлечь к себе удачу и стать счастливыми, рассказываем далее в материале.

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Стоит заметить, астролог Марина Скади (Соколова) утверждает, что общий фон на ближайшие две недели задает именно солнечное затмение или новолуние 8 апреля, которое состоялось на растущем лунном узле.

Близнецы

В период с 9 по 23 апреля Близнецы получат интересную и насыщенную социальную жизнь. Появятся новые идеи, которые могут быть полностью реализованы в ближайшие полгода.

Марина Скади рекомендует Близнецам ориентироваться на будущее. Многие представители этого знака Зодиака смогут понять подлинную ценность дружбы. Могут произойти изменения в окружении и социальной сфере.

Знак зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак

В период растущей Луны у Раков активизируются важные вопросы, связанные с карьерой, профессией и политическими взглядами. Станут важными достижения в социальном плане.

Астролог подчеркивает, даже если столкнетесь с некоторыми трудностями в реализации своих планов, приложив больше усилий, уже к концу периода растущей Луны получите хорошие результаты.

Знак зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев

В ближайшие две недели Львам придется обратить внимание на тему высшего образования, повышение квалификации, путешествий, расширение горизонтов своих знаний и представлений о мире.

События, которые произойдут в период растущей Луны, изменят ваше отношение к универсальным ценностям. Вы можете заняться духовным развитием, йогой, а возможно, начнете изучать философию или иностранный язык.

Знак зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева

Девам, которые находились в тяжелом финансовом положении, удастся решить большинство вопросов, связанных с деньгами. Возможно удастся отдать долг, или вам вернут задолженность. В целом могут произойти коренные изменения в финансовом положении.

Астролог отмечает, для данного знака Зодиака период растущей Луны станет удобным временем для определения того, насколько хорошо обстоят дела. Удастся принять правильные решения о том, как следует действовать дальше. Подсознание подскажет.

Знак зодиака Дева. Фото: freepik.com

Стрелец

В растущий период Луны акцентируются вопросы, связанные с детьми, собственными творческими проектами, отдыхом, любовью, романтикой и разными социальными ролями.

Период с 9 по 23 апреля — хорошее время для того, чтобы порадовать своего внутреннего ребенка и вернуться к своим детским увлечениям. Порадуйте себя и это наполнит вас жизненной энергией на ближайшие месяцы — до следующего сезона затмений.

Знак зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

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