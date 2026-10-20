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Головна Відкриття Гранований стакан придумали не в СРСР: звідки він насправді взявся

Гранований стакан придумали не в СРСР: звідки він насправді взявся

Ua ru
20 жовтня 2026 06:42
Гранований стакан: хто придумав насправді і чому його вважають символом СРСР Колаж: Новини.LIVE
Гранований стакан, чоловік п'є зі стакану. Колаж: Новини.LIVE

Гранований стакан — один із найвідоміших символів СРСР. Він знайомий багатьом ще з дитинства. Його можна було побачити у шкільних їдальнях, поїздах, автоматах із газованою водою і, звичайно, такий був майже на кожній кухні. Але мало хто знає, що його історія почалася задовго до появи Радянського Союзу.

Про історію гранованого стакана розповів vsmyowneyes у Threads, передає Новини.LIVE.

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Хто насправді придумав гранований стакан

Посуд із гранями існував ще кілька століть тому. Спочатку скляні вироби виготовляли вручну, а створення рівних граней вимагало неабиякої майстерності.

Справжній технологічний прорив відбувся у США в 1820-х роках. Американські майстри почали використовувати механічне пресування скла. Розплавлене скло поміщали у спеціальні металеві форми та стискали пресом. Так можна було швидко виготовляти тисячі однакових виробів. Тож новий метод дозволив значно здешевити виробництво посуду. Згодом американська технологія поширилася Європою.

Навіщо стакану потрібні грані

Незвичайна форма мала практичні переваги. Товсті стінки та масивне дно робили склянку стійкішою до повсякденного використання. Грановану поверхню також було зручно тримати навіть мокрими руками.

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За однією з версій, грановані стакани були особливо зручними на кораблях. Вважалося, що завдяки своїй формі вони не так легко котилися по столу під час хитавиці.

Як гранований стакан став символом СРСР

Звична нам радянська модель з'явилася значно пізніше. Її виробництво традиційно пов'язують з 11 вересня 1943 року та заводом у Гусь-Хрустальному.

Головною особливістю радянського дизайну став гладкий обідок у верхній частині. Він робив край зручнішим для пиття та допомагав зменшити ризик сколів. Вважається, що таку форму пристосували до використання у громадських їдальнях, зокрема для механізованого миття посуду. Класична склянка місткістю 250 мл вміщувала приблизно 200 мл рідини до гладкого обідка.

Авторство дизайну часто приписують скульпторці Вірі Мухіній. Існує навіть легенда, що вона працювала над ним разом із Казимиром Малевичем. Однак художник помер ще 1935 року, а достовірних доказів авторства Мухіної недостатньо.

Ще один міф стосується 16 граней, які нібито символізували союзні республіки. Насправді випускали моделі з різною кількістю граней.

Ділимося іншими цікавими фактами

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СРСР цікаві факти
Євгенія Фрусевич - Редактор
Автор:
Євгенія Фрусевич

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