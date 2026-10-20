Граненый стакан, мужчина пьет из стакана. Коллаж: Новини.LIVE

Граненый стакан — один из самых известных символов СССР. Он знаком многим еще с детства. Его можно было увидеть в школьных столовых, поездах, автоматах с газированной водой и, конечно же, такой стакан был почти на каждой кухне. Но мало кто знает, что его история началась задолго до появления Советского Союза.

Об истории граненого стакана рассказал vsmyowneyes в Threads, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто на самом деле придумал граненый стакан

Посуда с гранями существовала еще несколько веков назад. Сначала стеклянные изделия изготавливали вручную, а создание ровных граней требовало немалого мастерства.

Настоящий технологический прорыв произошел в США в 1820-х годах. Американские мастера начали использовать механическое прессование стекла. Расплавленное стекло помещали в специальные металлические формы и сжимали прессом. Так можно было быстро изготавливать тысячи одинаковых изделий. Поэтому новый метод позволил значительно удешевить производство посуды. Впоследствии американская технология распространилась по Европе.

Зачем стакану нужны грани

Необычная форма имела практические преимущества. Толстые стенки и массивное дно делали стакан более устойчивым при повседневном использовании. Гранированную поверхность также было удобно держать даже мокрыми руками.

Читайте также:

По одной из версий, граненые стаканы были особенно удобны на кораблях. Считалось, что благодаря своей форме они не так легко скатывались со стола во время качки.

Как граненый стакан стал символом СССР

Привычная нам советская модель появилась значительно позже. Ее производство традиционно связывают с 11 сентября 1943 года и заводом в Гусь-Хрустальном.

Главной особенностью советского дизайна стал гладкий ободок в верхней части. Он делал край более удобным для питья и помогал снизить риск сколов. Считается, что такую форму приспособили для использования в общественных столовых, в частности для механизированной мойки посуды. Классический стакан вместимостью 250 мл вмещал примерно 200 мл жидкости до гладкого ободка.

Авторство дизайна часто приписывают скульпторше Вере Мухиной. Существует даже легенда, что она работала над ним вместе с Казимиром Малевичем. Однако художник умер еще в 1935 году, а достоверных доказательств авторства Мухиной недостаточно.

Еще один миф касается 16 граней, которые якобы символизировали союзные республики. На самом деле выпускались модели с разным количеством граней.

Делимся другими интересными фактами

Кто на самом деле придумал сгущенное молоко, когда оно появилось в СССР и почему стало популярным.

Почему дети в 80-х и 90-х годах жевали смолу с деревьев и насколько безопасным было такое развлечение.

Зачем в СССР вешали ковры на стены и почему эта традиция может быть полезной.