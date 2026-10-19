Комната с советским настенным ковром. Коллаж: Новини.LIVE

Пестрые ковры когда-то украшали стены почти каждой советской квартиры. Современным людям это кажется странной традицией. Но на самом деле для наших бабушек у этого было вполне практическое объяснение. Более того, настольные ковры имеют определенные преимущества и сегодня.

Новини.LIVE рассказывают, какой же смысл имели ковры на стенах.

Реклама

Зачем в СССР вешали ковры на стены

Для многих семей ковер был дорогой и дефицитной покупкой. Его наличие, прежде всего, свидетельствовало о благосостоянии хозяев. Изысканные узоры помогали сделать скромный интерьер более привлекательным. Его нередко покупали на долгие годы, передавали детям по наследству, берегли как семейную ценность.

Но ковер был не только дорогим элементом декора, он выполнял и практические функции:

меньше эха

Толстая ткань частично поглощала звуки, делая комнату тише и уютнее. Однако полностью защитить от шумных соседей она не могла.

Читайте также:

маскировка недостатков ремонта

Большим полотном закрывали неровности стен, поврежденные обои и другие дефекты. Это позволяло обходиться без дополнительного дорогого ремонта.

защита от холодных стен

Во многих панельных домах стены зимой сильно охлаждались. А плотный шерстяной ковер помогал защитить себя от холодных стен. Поэтому его часто размещали над кроватью или диваном.

Поможет ли ковер сохранить тепло во время отключений электричества

Возвращаться к советскому быту точно не стоит. Однако сегодня, в условиях отключений электроэнергии и проблем с отоплением, старый способ может оказаться полезным. Плотный ковер на холодной стене создает дополнительный барьер между ней и человеком. Благодаря этому возле кровати или дивана становится не так холодно.

Эту идею можно использовать, сочетая с современными решениями. Вместо массивных изделий с пестрыми орнаментами можно выбрать легкие тканые панно, макраме, гобелены или минималистичные шерстяные ковры. Такие декоративные элементы придают комнате уют, смягчают акустику и помогают создать индивидуальный интерьер.

Однако следует понимать, что настенный ковер не обогревает комнату и не заменяет полноценное утепление. Более того, если закрыть текстилем сырые стены, под тканью может появиться плесень.

Как утеплить квартиру без ковров на стенах

Сегодня существуют гораздо более эффективные способы сохранения тепла, не требующие дорогостоящего ремонта. Прежде всего следует устранять сквозняки и уменьшать потери тепла через окна и двери.

Для этого вы можете:

установить уплотнители на окна и входную дверь;

повесить плотные шторы с термоподкладкой, которые будете закрывать на ночь;

постелить ковер на холодный пол;

заделать щели возле плинтусов и дверных коробок;

использовать специальную теплозащитную пленку для окон.

Делимся другими интересными фактами

Кто на самом деле придумал сгущенное молоко, когда оно появилось в СССР и почему стало популярным.

Какие виды рыбы продавали в СССР и почему сегодня их редко можно встретить на прилавках.

Почему дети в 80-х и 90-х годах жевали смолу с деревьев и насколько безопасным было такое развлечение.